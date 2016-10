Pokémon Sonne und Mond: ​So lebt es sich in einem Pokéball

Werden Pokémon gefangen, so hält man diese in den Spielen und in der Anime-Serie in einem Pokéball. Doch wie sieht es in diesem aus? Ist ein solcher Ball ein Gefängnis für ein Pokémon? Falls ja, warum wollen die Tiere immer wieder dort hinein?

Junichi Masuda, Producer des Nintendo-3DS-Spiels Pokémon Sonne und Mond, erklärt, wie es in einem Pokéball aussieht. Laut ihm handelt es sich um einen sehr gemütlichen Ort, an dem sich die Pokémon sehr gerne aufhalten. Er vergleicht das Innenleben eines Pokéballs mit der Luxus-Suite eines tollen Hotels. Die Pokémon werden in einem Pokéball also regelrecht verwöhnt haben dort alles, was sie brauchen, um sich so richtig zu entspannen.

Das erklärt natürlich, warum die meisten Pokémon gerne nach einem Kampf wieder in den Pokéball zurückkehren und nicht einfach abhauen. Man muss sich also um die Kreaturen keine Sorgen, wenn diese in einem Pokéball sind. Dort geht es ihnen sehr gut. Ihr könnt das kommende 3DS-Spiel Pokémon Sonne und Mond als beruhigt spielen, wenn es am 23. November erscheint.

