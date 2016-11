Endlich! Mit Pokémon Sonne & Mond erscheint die 7. Generation der beliebten Rollenspiel-Serie. Wir listen euch in dieser Meldung sämtliche bekannten Unterschiede zwischen beiden Versionen auf. So unterscheiden sich bei Spiele nicht nur in puncto verfügbarer Pokémon, auch die Ingame-Zeit ist verschieden und damit auch die Ereignisse im Spiel selbst. Wir haben euch bereits einen kleinen Tipp zu Premierbälle in Pokémon Sonne & Mond geliefert. In unserem vollständigen Test zum neuen Nintendo 3DS-Abenteuer lest ihr alle Details rund um das neue Pokemon-Spiel.

Pokémon Sonne und Mond: Die Unterschiede der Versionen

Wir verraten euch die unterschiedlichen Pokémon sowie generelle Unterschiede zwischen den Versionen Sonne & Mond. Details zu sämtlichen Pokémon-Spielen wie auch den neuen 3DS-Games der 7. Generation gibt es auf bisafans.de.

Unterschiedliche Spielzeit

Die Zeit, im in Pokémon Sonne und Mond vergeht, richtet sich nach der im Nintendo 3DS eingestellten Uhrzeit. Pokémon Sonne spielt zu genau der Zeit, die ihr auch in eurem Handheld eingestellt habt. Im Gegensatz dazu spielt Pokémon Mond 12 Stunden später. Zeigt euer Nintendo 3DS also 10 Uhr morgens an, so spielt die Version Sonne um 10 Uhr morgens, während die Version Mond um 22 Uhr spielt. Dies ist durchaus wichtig, da verschiedene Events zu bestimmten Zeiten passieren. Spezielle Pokémon tauchen beispielsweise lediglich zu bestimmten Zeiten auf.

Unterschiedliche Pokémon pro Edition

Hier listen wir euch die verschiedenen Pokémon auf, die jeweils ausschließlich in er oben genannten Version von Pokémon Sonne & Mond verfügbar sind.



Pokémon Sonne Pokémon Mond Alola-Vulpix Alola-Sandan Alola-Vulnona Alola-Sandamer Koknodon Schilterus Rameidon Bollterus Waumboll Lilminip Elfun Dressella Galapaflos Flapteryx Karippas Aeropteryx Geronimatz Skallyk Washakwil Grypheldis Wolwerock Tagform Wolwerock Nachtform Quartermak Kommandutan Tortunator Sen-Long Solgaleo Lunala Masskito Schabelle Katagami Kaguron

Unterschiedliche Herrscher-Pokémon je nach Edition

Auch die Herrscher-Pokémon bei der ersten Prüfung auf Mele-Mele (Vegetationshöhle) unterscheiden sich nach den Editionen Sonne & Mond.



Pokémon Sonne Pokémon Mond Manguspektor Alola-Rattikarl