Am vergangenen Dienstag stellte die Pokémon Company in einer speziellen Pokémon Direct einige Spiele-Neuheiten vor, die in den kommenden Monaten für verschiedene Nintendo-Systeme erscheinen werden. Unter anderem hat Entwickler Game Freak mit Pokémon Ultra Sonne und Mond einen neuen Ableger der Pokémon-Hauptreihe angekündigt. Die im Vorfeld aufgetauchten Gerüchte, dass der nächste Taschenmonster-Teil auch für Nintendo Switch erscheinen wird, bestätigten sich allerdings nicht. Pokémon Ultra Sonne und Mond erscheint am 17. November 2017 exklusiv für die 3DS-Familie.

Die Ultra-Editionen von Sonne und Mond bieten eine alternative Geschichte in der Alola-Region. Zudem soll es neue Funktionen und Pokémon geben. Weitere Details zu den neuen Pokémon-Spielen wird das Entwicklerteam in den kommenden Wochen teilen. Kurz nach der Ankündigung sorgte ein Eintrag auf der offiziellen Presseseite der Pokémon Company für Aufregung. Dort war Pokémon Ultra Sonne und Mond nicht nur für 3DS, sondern auch für Nintendo Switch gelistet. Gegenüber Kotaku teilte das Unternehmen jedoch zügig mit, dass es sich hierbei nur um einen Fehler handelte - Pokémon Ultra Sonne und Mond soll exklusiv für die Systeme der 3DS-Familie erscheinen.

Darüber hinaus präsentierte die Pokémon Company die Virtual Console-Editionen von Pokémon Gold und Silber, die im Jahr 2001 in Europa für den Gameboy Color erschienen sind. Zeitgleich mit dem Release von Pokkén Tournament DX auf Nintendo Switch, werden die Klassiker über die 3DS-Virtual Console zur Verfügung stehen. Weitere Meldungen und Videos zu Pokémon Sonne und Mond findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Kotaku / VG24/7