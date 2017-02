Mit dem Update zur zweiten Generation führt Niantic nicht nur 80 neue Monster in Pokémon Go ein, sondern auch frische Items. Fortan besteht die Möglichkeit, Nanabbeeren und Sananabeeren zu finden und einzusetzen. Das fruchtige Obst hilft euch etwa bei der Jagd nach den Taschenmonstern. Wie die Entwickler mitteilen, lassen sich einige der neuen Biester nur schwer einfangen. Wenn ihr dann eine Nanabbeere in der Tasche habt, gestaltet sich das Einsammeln des Pokémon weitaus unkomplizierter. In unserem kleinen Guide erklären wir, wo ihr die neuen Beeren in Pokémon Go findet - und welche Vorteile die Früchte mit sich bringen. Für viele weitere Tipps und Tricks zu Pokémon Go folgt ihr am besten dem Link zu unserer Themenseite.

Lesetipp: Pokémon Go Tipps: Zweite Generation entwickeln, Steine finden

Pokémon Go: Wo gibt es Nanabbeeren und Sananabeeren?

Bereits vor dem Update zur zweiten Pokémon-Generation ließen sich Himmihbeeren in Pokémon Go sammeln. Jetzt kommen Nanabbeeren und Sananabeeren hinzu. Doch wo lassen sie sich finden? Um die fruchtigen Beeren zu erhalten, solltet ihr zunächst einen PokéStop aufsuchen. Öffnet hierfür die Karte von Pokémon Go, um einen nahegelegenen PokéStop ausfindig zu machen. Lauft hin, um den PokéStop betreten zu können. Mit etwas Glück erhaltet ihr die Nanabbeeren und Sananabeeren an der Drehscheibe. Sammelt die Beeren schließlich ein, um sie ins Inventar zu legen. Alternativ erhaltet ihr das saftige Obst als Belohnung für Stufenaufstiege in Pokémon Go.

Welche Wirkung haben die neuen Beeren?

Damit ihr die Pokémon einfacher fangen könnt, nutzt ihr die Nanabbeeren. Gebt ihr einem Pokémon im Fangbildschirm eine solche Frucht, verlangsamt es sich - und ihr könnt es leichter mit einem Pokéball fangen. Die neue Sananabeere in Pokémon Go verdoppelt hingegen die Menge an Bonbons, die ihr beim erfolgreichen Fangversuch erhaltet. Beachtet, dass ihr bei jedem Fangversuch nur eine Beere einsetzen könnt. Überlegt euch daher gut, welche Frucht ihr dem Pokémon gebt. Fangt ihr ein Pokémon der zweiten Generation, erhaltet ihr übrigens 20 Bonbons. Habt ihr es zuvor mit einer Sananabeere gefüttert, springen sogar 40 Bonbons heraus.

Weitere Tipps zu Pokémon Go in der Übersicht