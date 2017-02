Pokémon Go: ​Evoli in Nachtara und Psiana entwickeln - Anleitung mit Tipps

Evoli lässt sich in Pokémon Go gezielt entwickeln. Mit dem Update 0.57.2 für Android und 1.27.2 für iOS führen die Entwickler die Taschenmonster aus der zweiten Generation in den Smartphone-Hit ein. Seitdem entwickeln Hobby-Trainer den Vierbeiner in Nachtara und Psiana weiter. Mit einem kleinen Trick kann die jeweilige Evolution gezielt bestimmt werden. Dabei kommt erneut der Spitzenamen-Tipp zum Einsatz, mit dem sich Evoli bereits zu Flamara, Blitza und Aquana entwickeln ließ.

In unserer nachfolgenden Anleitung erfahrt ihr, mit welchen Schritten ihr das Monster in ein Nachtara oder Psiana verwandelt. Es bleibt euch überlassen, in welches der beiden Pokémon ihr Evoli verwandelt. In der Johto-Region der beliebten TV-Serie treffen Pokémon-Trainer Ash und seine Freunde auf Sakura, eine alte Freundin von Misty. Während sie ein Psiana ihr Eigen nennt, besitzt ihre Schwester Tamao ein Nachtara.

In Pokémon Go finden die beiden Namen Erwähnung - wenn auch versteckt. Denn benennt ihr euer gefangenes Pokémon nach den Namen der beiden Charaktere, entwickelt sich Eevee (englisch für Evoli) gezielt weiter. Befolgt die nachfolgenden Tricks in Pokémon Go, um die Evolution zu starten. Verschiedene Spieler von Pokémon GO bestätigen übereinstimmend, dass dieser Evolutions-Trick mit Evoli funktioniert. Schaut unbedingt in unserem Tipps-Bereich vorbei, um weitere Guides und Lösungen für Pokémon Go zu erhalten.

Evoli in Nachtara und Psiana entwickeln: So geht's

Klickt im Spiel auf den Pokéball, um das Menü von Pokémon Go zu öffnen und wechselt zu den Pokémon

Entscheidet, welches Evoli ihr zu Nachtara oder Psiana entwickeln wollt

Klickt auf den kleinen Stift neben dem Pokémon, um einen Spitznamen zu vergeben

Um Evoli in Nachtara zu entwickeln, tragt ihr Tamao ein

Um Evoli in Psiana zu entwickeln, tragt ihr Sakura ein

Nach der Eingabe tippt ihr auf "Entwickeln". Danach solltet ihr ein Nachtara oder Psiana erhalten

Unsere Anleitung verrät, wie ihr Evoli in Pokémon Go zu einem Nachtara (links) und Psiana (rechts) entwickelt. Quelle: The Pokémon Company/PC Games

