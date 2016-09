Pokémon GO: ​Über 70 Spieler klagen bei Bundeshandelskommission

Zwar hatte Niantics Welterfolg Pokémon GO kürzlich, einige Monate nach seiner Veröffentlichung im vergangenen Juli, mitunter stark abflauende Spielerzahlen zu verzeichnen, doch insgesamt kann sich der Mobile-Entwickler über das Interesse an seiner App wohl kaum beschweren. Einige Menschen hatten aber hingegen offenbar ganz triftige Gründe, sich über das Gratisspiel zu beschweren, und zwar bei der US-Bundeshandelskommission, der Federal Trade Commission (FTC). Dort sind laut einem Bericht von Polygon nämlich seit Juli rund 72 Klagen eingegangen - 56 davon gegen Entwickler Niantic selbst und 16 gegen das Studio und zusätzlich gegen Nintendo.

Die jeweiligen Gründe variieren stark, doch die größte Anzahl der entsprechenden Menschen klagte offenbar über das Verhältnis zwischen Echtgeld, das sie für Items im Shop ausgaben, und den offenbar vergleichsweise geringen Wert, den sie dafür erhielten. Andere klagten über Serverprobleme, Pokémon-Arenen auf Privatgeländen sowie Privatsphäre- und Sicherheitsprobleme von Kindern. Tatsächlich sollen sogar Beschwerden von Spielern eingegangen sein, die Drittanbieterprogramme nutzten, um Pokémon aufzuspüren und deswegen gebannt wurden. Einer dieser Nutzer hatte offenbar rund 450 US-Dollar im Spiel ausgegeben, nur um anschließend aufgrund der Benutzung einer solchen Software gebannt zu werden.

"Mir wurde mein Account weggenommen, ohne Warnung oder Kontaktversuche durch Niantic. Ich habe ihnen eine Email geschrieben und um Entbannung gebeten", so der betroffene Spieler in seiner Beschwerde. "Ich hätte gerne all mein Geld zurückerstattet, das ich für dieses Spiel ausgegeben habe, oder meinen Account zurück, damit ich weiter das Spiel nutzen kann." Eine Sicherheitsbeschwerde besagt derweil: "Ich bin aufgebracht und zutiefst besorgt um die Sicherheit einer jeden Person, die Pokémon GO spielt, insbesondere Kinder. Heute hätte ich beinahe ein Kind umgebracht, das auf seinem Fahrrad fuhr und sein Handy hochhielt."

Weitere Beschwerden an die Federal Trade Commission lassen sich im Polygon-Bericht einsehen. Tatsächlich hat Pokémon GO seit der Veröffentlichung nicht wenige Fälle skurriler und mitunter unschöner Vorkommnisse zutage gefördert, zahlreiche derer ihr in den Neuigkeiten unserer umfangreichen Themenseite zu Pokémon GO nachlesen könnt.

