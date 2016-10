Pokémon GO: Tägliche Quests im Spielcode gefunden

Seit der Veröffentlichung von Pokémon GO in den ersten Ländern sind inzwischen über drei Monate vergangen und nach dem anfänglichen Hype haben viele das Spiel bereits wieder zu den Akten gelegt. Dass Entwickler Niantic Labs nach den kürzlich erfolgten Implementierungen von Features wie dem Buddy-System demnächst über ein neues Feature versuchen könnte, Spielern einen Anreiz zu geben, Pokémon GO regelmäßig anzuwerfen - darauf deutet nun ein Fund im Programmcode des Smartphone-Spiels hin. Wie Pokemon Go Hub berichtet, offenbart dieser nämlich Textzeilen wie "Erster Fang des Tages" und "Erster Pokéstop des Tages", die darauf hinweisen könnten, dass Niantic demnächst tägliche Quests und damit einhergehende Belohnungen für Pokémon GO einführen könnte. Welche Belohnungen genau, das ist derweil noch unklar - offenbar weist der Programmcode in dem Zusammenhang aber das Item "Brutmaschine" auf.

Ob und wann dieses Feature tatsächlich eingeführt wird, ist derzeit unklar - offenbar befindet es sich allerdings wohl schon fest im Programmcode und soll jederzeit von Niantic aktiviert werden können. Welche Updates der Entwickler seinem Überraschungshit Pokémon GO in der nächsten Zeit noch beschert, verfolgt ihr wie gewohnt über unsere umfangreiche Themenseite. Erst früher in diesem Monat hatte Niantic etwa Fangboni für gewisse Pokémon-Arten implementiert. Darüber hinaus gibt es ab heute, anlässlich baldiger Halloween-Festivitäten, höhere Chancen auf Grusel-Pokémon und mehr Bonbons.

Quelle: Pokemon GO Hub via GIGA