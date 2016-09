Pokémon GO: Start brachte zehn mal mehr Spieler mit sich, als befürchtet

Wen man sich an den Start des Augmented-Reality-Spiels Pokémon GO im Juli zurückerinnert, dann denkt man vor allem an Einlogg-Probleme und überlastete Server. Nun erklärten man, warum das der Fall war.

Das Spiel startete zuerst in Australien und Neuseeland. Die Anzahl der Spieler, die sich einloggten, war laut Googles Director of Customer Reliability Engineering Luke Stone schon 15 Minuten nach dem Start so hoch, dass alle Erwartungen übertroffen wurden. Man fragte bei Google sofort nach weiteren Kapazitäten an, da das Spiel am nächsten Tag in den USA starten sollte. Man ging von einer bestimmten Spielerzahl aus und hätte Kapazitäten gehabt, das Fünffache dessen zu stemmen. Doch was dann passierte, überraschte die Entwickler bei Niantic erneut.

Die Server waren sofort wieder überlastet. Das "Worst Case Szenario" der fünffachen Spielerzahlen dessen, was man geplant hatte, wurde bei weitem überschritten. Es waren sogar zehn Mal so viele Spieler, als das "Worst Case Szenario" zugelassen hätte. Damit hatte niemand gerechnet. Sofort arbeiteten Niantic und Google Hand in Hand, um eine Lösung bereitstellen zu können. Google Cloud Ingenieure und Produkt Manager versuchten, der Lage Herr zu werden, als Millionen neuer Spieler auf die Server stürmten. Beim Start des Spiels in Japan einige Wochen später, hatte man die Situation dann besser im Griff und das, obwohl sich drei Mal so viele japanische Spieler in Pokémon GO einloggten, als das in den USA der Fall war.

Schon, als die Server in Australien und Neuseeland überlastet waren, wusste Niantic, dass man hier ein ganz besonderes Spiel erschaffen hatte.

Quelle: Shacknews