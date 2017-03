Pokémon GO: russichem Blogger drohen 5 Jahre Haft fürs Spielen in einer Kirche

Durch den Hype von Pokémon GO im vergangenen Sommer 2016 nutzen viele YouTuber die Chance und veröffentlichten einige Videos, in denen sie an verschiedenen Orten dieser Welt nach Pokémon gesucht haben. Dazu gehörte auch der russische Blogger Ruslan S., der nun für einen speziellen Clip in Schwierigkeiten geraten ist. Ein Video zeigt den jungen Mann, wie er in einer Kathedrale im russischen Jekaterinburg das Mobile-Game Pokémon GO spielt. Damit landet der YouTuber nun vor Gericht , wo ihm bis zu fünf Jahre Haft drohen. Das Video wurde auf YouTube mittlerweile über 1.6 Millionen Mal angesehen.

Ruslan hat bereits bekannt gegeben, dass er sich für seine Tat entschuldigen und zudem gemeinnützige Arbeit verrichten würde. Die Anklage von fünf Jahren Haft wurde jedoch zurückgewiesen, da er die Länge der Strafe für unangemessen hält. Sein zuständiger Anwalt fordert eine Bewährungsstrafe für den jungen Russen. Der Priester der betroffenen Kathedrale hat allerdings andere Ansichten. Er fordert: "Wir setzen uns für Umerziehung ein und uns ist es egal, wie das erreicht wird." In der russischen Blogger-Szene löste der Fall viele Diskussionen aus. Unter anderem wurde der Kirche Inquisition vorgeworfen. Weitere Meldungen und Videos zu Pokémon GO findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Heise