Pokémon GO in der Kirche: Russe soll 3,5 Jahre ins Gefängnis

Im Jahr 2016 wurde der russische Blogger Ruslan Sokolovsky von der Polizei festgenommen. Sein Vergehen: Er ließ sich dabei filmen, wie er das Smartphone-Spiel Pokémon Go in einer Kirche spielte, und dabei unter anderem witzelte, dass er Jesus nicht fangen könne. Zuvor kritisierte er die Gesetzgebung seines Landes, und die harten Strafen für diejenigen, die über die orthodoxe Kirche spotten - und unter diesen hat der junge Mann nun selbst zu leiden. Nicht weniger als dreieinhalb Jahre Gefängnis fordert die russische Staatsanwaltschaft für Sokolovsky - die sogenannte "Verletzung religiöser Gefühle" wird hier nicht als Kavaliersdelikt angesehen.



"Ich bin vielleicht ein Idiot, aber kein Extremist", so Sokolovsky in einem schriftlichen Statement gegenüber der russischen Seite Meduza. "Vor langer Zeit wurden Leute eingesperrt, und das für wesentlich länger - nicht für dreieinhalb Jahre, sondern für Dekaden - weil sie [schmutzige] Witze rissen, etwa über den Kommunismus und über Stalin. Nun wollen sie mich für dreieinhalb Jahre wegsperren, weil ich obszöne Witze über Orthodoxie [...] gemacht habe. Für mich ist das Grausamkeit und Barbarei. Ich verstehe nicht, wie so etwas möglich ist. Aber wir haben gesehen, dass es sehr wohl möglich ist." Für die Urteilsverkündung am 11. Mai 2017 hofft Sokolovsky nun auf eine Bewährungsstrafe. Über Entwicklungen in dem Fall halten wir Euch selbstverständlich auf dem Laufenden.

