Dass Pokémon nicht nur in der freien Natur, sondern durchaus auch an eher ungewöhnlichen Orten und Hochsicherheitseinrichtungen wie dem Weißen Haus oder dem US-Pentagon vorkommen, ist seit dem erfolgreichen Start des Mobile-Spiels Pokémon GO inzwischen hinlänglich bekannt. Nun gibt es einen weiteren Beweis, dass auch die vermeintlich geschäftigsten Führungspersönlichkeiten gelegentlich ihren Zweitpflichten als Trainer nachgehen: Erna Solberg, Vorsitzende der konservativen Partei Høyre und Ministerpräsidentin von Norwegen ist dabei fotografiert worden, wie sie während einer Parlamentssitzung und einer Rede der Politikerin Trine Skei Grande Pokémon GO spielte - das entsprechende Foto findet ihr im Bericht vom Guardian.

Dies ist allerdings nicht der erste Vorfall dieser Art, wie die Publikation weiter berichtet. Grande selbst war schon im August dabei erwischt worden, wie sie der Monster-Ablenkung frönte - während einer Sitzung, in der es um die nationale Sicherheit ging. Dies könnte der Grund sein, warum sich Grande verständnisvoll ob der Nachricht zeigte, dass Ministerpräsidentin Solberg während ihrer Rede spielte: "Sie hat mir schon zugehört, wir Ladies können zwei Dinge gleichzeitig tun, wisst ihr", so Grande amüsiert via Twitter. Auch in anderen Ländern scheint nicht Jeder seit der Veröffentlichung des Spiels so ganz auf seinen Job fokussiert: Im Juli war ein Pressemitglied während einer ISIS-Sitzung im US State Department ebenfalls spielend erwischt worden. Für weitere kuriose Nachrichten rund um Pokémon GO haltet ihr auch in Zukunft unsere Themenseite im Auge.

Quelle: The Guardian via Kotaku