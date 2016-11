Pokémon GO: ​Niantic passt Kampfwerte sämtlicher Monster an

Seit einigen Monaten ist Pokémon GO nun auf dem Markt, und obwohl die Spielerzahlen nach anfänglichem Riesenerfolg sinken, schraubt Entwickler Niantic Labs noch immer fleißig an zusätzlichen Features und Anpassungen für sein Mobile-Spiel. Über seine Webseite hat das Studio nun bekannt gegeben, die Stärke einiger Pokémon anzupassen, um Kämpfe und Übernahmen in Arenen fairer zu gestalten. "[...] Bei einigen Pokémon wie Simsala, Rizeros und Gengar wurden die WP (Wettkampfpunkte) erhöht, bei anderen hingegen wurden die WP reduziert", so Niantic auf seiner Webseite. "Die Änderungen ermöglichen ein ausgeglicheneres und wettbewerbsfähigeres Trainingserlebnis in Arenen. Wir werden die WP weiterhin anpassen, falls notwendig, um die Spielbalance zu verbessern", kündigt das Studio an.

Was das konkret für jedes einzelne Pokémon in eurem persönlichen Pokédex bedeutet, könnt ihr dank einiger fleißiger Reddit-Nutzer in einem umfangreichen Google-Dokument einsehen, das alle 151 bislang in Pokémon GO verfügbaren Taschenmonster mit ihren jeweiligen Ausdauer-, Angriffs- und Verteidigungswerten aufführt. Die Namen der Monster sind in Englisch gehalten, dank passender, farblicher Markierungen findet man sich aber schnell zurecht. Zu den gestärkten Pokémon gehören offenbar Bibor, Smettbo, Sandan, Sandamer, Abra, Kadabra, Simsala, Kicklee, Chaneira, Rossana und weitere. Die mitunter größten Schwächungen mussten hingegen wohl Pokémon wie Shiggy, Kokuna, Pummeluff, Knofensa, Jurob, Karpador und Ditto hinnehmen. Für weitere Informationen, Neuigkeiten und mehr rund um Pokémon GO besucht ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite.

Quelle: Niantic via Dualshockers