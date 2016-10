Pokémon GO hat sich wie kaum ein anderes Spiel auf die Kultur vieler Länder ausgewirkt. Pokémon tauchen mitunter an Orten auf, an welche Personen eigentlich keinen Zutritt haben, was diese aber wenig interessiert. Dies führt immer wieder zu interessanten und teils kuriosen Situationen.

So auch jetzt wieder. Niederländische Behörden in der Stadt Den Haag haben das Entwicklerstudio Niantic verklagt. Das Augmented-Reality-Spiel Pokémon GO habe dazu geführt, dass die Strände im Stadtteil Kijkduin völlig überfüllt wären. Dort gibt es einige geschützte Dünen, um welche sich die Spieler scharen, um Pokémon zu fangen, die dort immer wieder auftauchen. Man befürchtet nun, dass diese Dünen zerstört werden könnten. Die Behörden geben an, dass man schon versucht habe, Niantic dazu zu bringen, an der besagten Stelle keine Pokémon mehr auftauchen zu lassen, doch das sei nicht geschehen, weswegen man nun den Weg über das Gericht gehen müsse. Dort sollen die Entwickler dazu gebracht werden, die Auflagen zu erfüllen, sodass der Strand weiterhin geschützt bleiben kann.

Man möchte Kijkduin natürlich weiter für Touristen und Pokémon-Spieler attraktiv machen aber eben nicht an den geschützten Orten. Wie Niantic darauf reagiert, ist aktuell noch nicht bekannt.

Quelle: Gameinformer