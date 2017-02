Pokémon GO: Änderungen des letzten Updates verärgern Spieler

Mehr als 80 neue Monster sollten doch Grund zur Freude für alle Fans des Mobile Games Pokémon GO sein. Doch Pustekuchen, denn viele der Spieler zeigen sich aktuell recht verärgert.

Denn das große Update führte nicht nur die neuen Monster ein, sondern brachte einige Anpassungen an den Kreaturen der ersten Generation mit sich. Mit den neuen Pokémon wurden auch neue Movesets eingeführt, welche optimale Angriffe und einen guten Special-Move beinhalten. Diese neuen Sets sind deutlich besser als alles, was die erste Generation der Monster zu bieten hat. Sogar die stärksten der "alten" Wesen sehen im Vergleich zu denen der zweiten Generation nun nicht mehr so gut aus. Die Spieler haben das Gefühl, dass die erste Generation abgewertet wurde.

Dies zeigt sich auch an anderen Veränderungen. Beispielsweise am Pokémon Elektek. Dieses besitzt nach dem Update ein neues, bestes Moveset mit "Donnerblitz" und "Donnerschock". Wer aber schon ein solches Wesen mit dem bisher besten Moveset "Donner" besitzt, der fühlt sich etwas veräppelt, weil in manchen Fällen nicht nur viel Zeit, sondern auch echtes Geld in das Training investiert wurde und das mühsam hochgezüchtete Pokémon nun nichts Besonderes mehr ist.

Da aber nicht alle dies als so schlimm betrachten - denn schließlich kommt es in Onlinespielen immer wieder zu "Nerfs", um das Balancing zu wahren - ist beispielsweise auf Reddit eine ziemlich hitzige Diskussion unter den Fans des Augmented-Reality-Games Pokémon GO entbrannt.

Quelle: Reddit via PC Games Hardware