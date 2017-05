Pokémon GO: ​Hinweis auf legendäre Pokémon im Sommer

Seit Monaten warten Spieler von Pokémon Go auf die seltensten aller Taschenmonster, sogenannte legendäre Pokémon. Doch auch fast ein Jahr nach der Veröffentlichung des erfolgreichen Smartphone-Spiels gibt es keine offizielle Möglichkeit, Kreaturen wie Arktos, Zapdos, Lavados und Co. zu fangen. Bereits im März hatte John Hanke, CEO vom Entwickler Niantic Labs verlauten lassen, legendäre Pokémon würden noch in diesem Jahr kommen - und nun gibt es einen weiteren Hinweis vom Entwickler. "Dieser Sommer wird legendär", so kündigte Niantics Produktmarketing-Chef Archit Bhargava kürzlich im Rahmen der Webby Awards an, als er für sein Team den Preis für das beste Mobile Game 2017 entgegennahm.

Eine konkrete Ankündigung legendärer Pokémon ist dies natürlich nicht, durchaus aber ein Grund zur Hoffnung für Fans und Spieler. Unklar ist dabei auch weiterhin die Art und Weise der Implementierung. Da es sich um legendäre Pokémon handelt, ist davon auszugehen, dass das Finden und Fangen dieser seltenen Kreaturen an gewisse Bedingungen wie bestimmte Standorte, Quests und Events geknüpft sein wird. Informationen dahin gehend bleibt uns der Entwickler aber weiterhin schuldig. Der bemüht sich aktuell noch im Rahmen einer großen Abenteuerwoche, Spieler bei der Stange zu halten. Für weitere Informationen und Neuigkeiten rund um Pokémon Go besucht Ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite zum Spiel.

Via Game Informer