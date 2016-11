Obwohl das Mobile-Spiel Pokémon GO offiziell die ersten, klassischen 151 Pokémon der ersten Generation der Erfolgsmarke enthält, sind bislang noch nicht alle der begehrten Taschenmonster auch tatsächlich im Spiel aufzufinden. Monate nach der Veröffentlichung des Spiels hat Entwickler Niantic Labs nun jedoch einen weiteren Schritt in Richtung Vervollständigung gemacht und Ditto ins Spiel integriert. Der Gestaltwandler ist damit das letzte nicht-legendäre Pokémon der ersten Generation, das Spieler ab sofort frei erlangen können - und zwar offenbar unabhängig von der Region: Laut Polygon zeigten mitunter bereits Spieler aus Schweden, Australien und den USA ihren Fund im Internet, der im Übrigen recht überraschend daherkommen soll. Die Spieler berichten, dass sich das Ditto erst in seiner wahren Gestalt offenbarte, nachdem sie relativ häufig vorkommende Pokémon wie Zubat, Taubsi oder Rattfratz gefangen hatten.



Laut den von Spielern veröffentlichten Fotos kommt Ditto offenbar mit einer verhältnismäßig hohen Anzahl von Wettkampfpunkten daher - und das, obwohl Niantic Labs erst früher in dieser Woche ein Update für Pokémon GO veröffentlicht hatte, das die Stärke des Gestaltwandlers nach unten korrigierte - und zwar um immerhin beinahe 25 Prozent. Auch alle anderen Pokémon im Spiel wurden dabei in ihren Kampfwerten angepasst. Für weitere Neuigkeiten, allgemeine Informationen, Bilder, Trailer und mehr rund um Pokémon GO haltet ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

Quelle: Reddit via Polygon