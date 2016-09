Pokémon GO: ​Entwickler gibt Hinweis auf PvP-Kampfsystem

Seit seiner Veröffentlichung vor einigen Monaten hat sich Pokémon GO zum Riesenerfolg und Massenphänomen gemausert - und das, obwohl das Handyspiel so einige Features und Funktionen missen lässt, die schon seit rund 20 Jahren Usus in der Pokémon-Welt sind. Zwar implementiert Entwickler Niantic Labs Stück für Stück weitere Features in sein Spiel, doch auf Funktionen wie ein Tauschsystem oder echte Spieler-vs-Spieler-Kämpfe warten Nutzer nach wie vor. Dass der Entwickler ein PvP-System aber definitiv auf der Uhr hat, ließ Tsunekazu Ishihara, seines Zeichens Präsident der Pokémon Company, nun in einem Interview mit dem Wall Street Journal durchblicken. "Kämpfen ist eine Kategorie, die wir bei Pokémon immer noch am besten machen", so Ishihara. "Es ist wichtig, jedes Feature sorgsam abzuwägen, das den Schwierigkeitsgrad und Einstiegshürden für Gelegenheitsspieler anheben könnte", so der Präsident weiter. Dies sei der Grund, warum sich Niantic Zeit mit der Einführung neuer Funktionen lasse.

Schon im vergangenen Juli hatte Archit Bhargava aus dem Hause Niantic die lang- und sorgsame Erkundung des Entwicklerstudios von Mehrspieleraspekten gegenüber Gamespot dargelegt: "Der Merhspieleraspekt ist etwas, das wir immer noch erforschen, wir versuchen immer noch herauszufinden, was da die beste Herangehensweise ist", so Bhargava damals. Das Studio wisse, dass Mehrspielerkämpfe eine Menge Spaß machen würden, wäge aber auch sorgsam ab, wie diese PvP-Erfahrung genau aussehen solle. Offenbar braucht entweder der Abwägungs- oder auch der Entwicklungsprozess seine Zeit, denn die Nutzer von Pokémon GO warten bis heute auf echte Spieler-vs-Spieler-Kämpfe. Dafür hatte Niantic zuletzt ein Buddy-System eingeführt, das es Spielern erlaubt, ihre digitalen Begleiter spazieren zu führen und dafür Belohnungen zu erhalten. Für mehr rund um Pokémon GO besucht ihr wie gewohnt unsere Themenseite.

Quellen: Wall Street Journal, Gamespot