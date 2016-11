Seit dem phänomenal erfolgreichen Start von Pokémon GO im Juli 2016 sind inzwischen einige Monate ins Land gegangen - Entwickler Niantic Labs bemüht sich derweil, den abflauenden Spielerzahlen mit Änderungen und Optimierungen sowie neuen Features entgegenzuwirken. Heute hat das Studio via Twitter kleinere Änderungen am Eier-System bekanntgegeben: So sollen die am häufigsten gesehenen Pokémon Taubsi und Rattfratz nicht mehr aus Eiern schlüpfen, während Evoli nur noch aus 5-Kilometer-Eiern entspringen soll. Ferner soll es zukünftig vermehrt zu Zusammentreffen mit anderen Pokémon kommen, an Stellen, an denen wir Taubsi, Rattfratz und Zubat zuvor häufiger antrafen.



Professor Willow hat entdeckt, dass Taubsi und Rattfratz nicht mehr aus Eiern schlüpfen und dass Evoli nur noch aus 5-km-Eiern schlüpft. — Pokémon GO DE (@PokemonGOdeu) 4. November 2016

Professor Willow hat entdeckt, dass ihr anderen Pokémon begegnen könntet, wo Taubsi, Rattfratz und Zubat zuvor häufiger aufgefunden wurden. — Pokémon GO DE (@PokemonGOdeu) 4. November 2016

Dies ist nicht die erste Änderung, mit der Niantic Labs seinen Spielern seltenere Pokémon-Funde ermöglichen will: Erst kürzlich hatte der Entwickler einen Fang-Bonus ins Spiel implementiert, der die Chancen erhöhen soll, seltenere Taschenmonster zu fangen. Daneben hatte das Studio erst gestern das neue Tagesquest- und Boni-System vorgestellt, das ebenfalls bald kommen soll. Zuletzt hatte Niantic ein Halloween-Event veranstaltet, das erhöhte Chancen auf gruselige Pokémon ins Spiel brachte. Für weitere Informationen, Bilder, Trailer, Ankündigungen und jede Menge kurioser Geschichten rund um Pokémon GO haltet ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite zum Mobile-Spiel im Blick.

Quelle: Twitter