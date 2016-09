Pokémon GO: Disneyland verbietet Zweitkarriere als Trainer

Seit der Veröffentlichung von Pokémon GO sind auch die ungewöhnlichsten (und teilweise unpassendsten) Orte nicht vor der Monsterinvasion und damit einhergehend herumstromernden Spielern gefeit - seien das Polizeistationen, Holocaust-Museen oder schlicht Privatgelände. Natürlich stellt auch der populäre Freizeitpark Disneyland da keine Ausnahme dar: Kotaku hat ein Foto veröffentlicht, das offenbar ein an die Mitarbeiter des Parks gerichtetes Schild zeigt, die wiederum aufgefordert werden, das Spielen von Pokémon GO während der Arbeitszeit und auf dem Parkgelände doch bitte zu unterlassen. Die Parkleitung hat es sich dabei aber offenbar nicht nehmen lassen, die Spaßbremse mit der Überschrift "Pokémon No!" ein wenig humoristisch zu verpacken:

"Für Ihre eigene Sicherheit und die Ihrer Mitmenschen, darf die Handy-App 'Pokémon GO' nur in Pausen oder Ihrer Freizeit gespielt werden.

Bitte laufen Sie nicht in Sperrbereiche, mit dem Ziel, sie alle zu fangen.

Stellen Sie sicher, dass auch Gäste nicht in Sperrbereiche laufen, um zu spielen.

Achten Sie bitte darauf, nicht umherzulaufen, auf ihr Handy zu schauen und ihre Umgebung zu ignorieren.

Nutzen Sie auch Vorbereitungszeiten oder Wasserpausen nicht, um ihr Pokédex zu vervollständigen (wir wissen, dass Sie hier eh nur ein Rattfratz fangen werden)."

Das entsprechende Foto aus dem Park findet ihr im Artikel von Kotaku. Trotz sinkender Spielerzahlen erfreut sich Pokémon GO immer noch großer Beliebtheit. Um das Spiel auch weiterhin frisch zu halten, hat Niantic zuletzt ein Buddy-System implementiert, das es Spielern erlaubt, ihre digitalen Begleiter für Belohnungen in Form von begehrten Level-Bonbons spazieren zu führen. Und auch auf ein waschechtes PvP-System wird in letzter Zeit häufiger hingewiesen - wann es allerdings tatsächlich implementiert wird, ist noch unklar. Für Ankündigungen und Informationen rund um Pokémon GO haltet ihr auch weiterhin wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

Quelle: Kotaku