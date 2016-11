Pokémon GO: Dataminer finden Hinweise auf eine zweite Generation

Die Jagd nach seltenen Pokémon treibt viele Spieler an, das Mobile Game Pokémon GO regelmäßig zu spielen. Doch so langsam wurde alle Tiere gefunden.

Wie man dies aber aus der gesamten Spieleserie kennt, werden mit der Zeit immer neue Pokémon eingeführt. Dass dies auch beim Augmented-Reality-Spiel Pokémon GO der Fall sein wird, darauf fanden nun Dataminer Hinweise. Im Code des Spiels soll es einen Hinweis auf eine zweite Generation von Pokémon geben. Auch das fehlende Pokémon Ditto wurde im Code entdeckt. Dieser Gestaltwandler soll sich bald im Spiel fangen lassen.

Die Dataminer konnten 100 neue Pokémon entdecken, die teilweise als Codezeilen im Spiel existieren. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass man diese Tiere mit einem der kommenden Updates einführen wird. Zu den kommenden Pokémon sollen unter anderem die legendären Ho-Oh und Lugia zählen.

Allerdings gibt es weder vom Entwicklerstudio Niantic noch von der Pokémon Company oder von Nintendo eine offizielle Stellungnahme zu der Situation. Man muss einfach abwarten, ob die Dataminer recht haben und bald eine zweite Generation an Pokémon in das Smartphone-Game Pokémon GO eingeführt wird.

Quelle: TheSilphRoad