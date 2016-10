Pokémon GO: ​Bonus soll das Fangen rarer Monster erleichtern

Über die offizielle Webseite hat Entwickler Niantic Labs ein neues Feature für Pokémon GO angekündigt, das nicht nur das Fangen gewöhnlicher, häufig vorkommender Pokémon belohnen, sondern im Zuge dessen auch das Fangen seltenerer Pokémon erleichtern soll. Zukünftig soll jedes gefangene Pokémon dazu beitragen, bestimmte Medaillen (Hitzkopf, Psycho, Gärtner, etc.) zu verdienen. Diese Medaillen sollen dem Spieler wiederum bessere Chancen beim Fangen von Pokémon gleichen Typs verschaffen - erreicht der Spieler etwa eine hochstufige Hitzkopf-Medaille, soll das Fangen von Feuerpokémon wie Glumanda, Vulpix oder Ponita deutlich vereinfacht werden.

"Um in den Medaillen-Stufen aufzusteigen, müssen viele Pokémon des selben Typs gefangen werden. Wenn ein Pokémon mehrere Arten in sich vereint, wird der Fang-Bonus der Durchschnitt eurer Boni für jede Art sein. Taubsi zum Beispiel ist ein normales und flugartiges Pokémon. Euer Fang-Bonus wäre in diesem Falle der Durchschnitt eurer normalen und flugartigen Fang-Boni", so erklärt Niantic in der Ankündigung. Wann das Feature genau ins Spiel implementiert wird, lässt der Entwickler derweil noch offen - es soll allerdings "bald" so weit sein. Erst kürzlich hatte Niantic ein Buddy-System herausgebracht, im Zuge dessen Spieler ihre Monster für Belohnungen in Form von begehrten Level-Bonbons spazieren führen können. Für weitere Informationen rund um Pokémon Go haltet ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

Quelle: Niantic via Kotaku