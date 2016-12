Pokémon GO: Studie zeigt, dass sich Spieler nicht mehr bewegen

Wer mit dem sehr erfolgreichen Mobile Game Pokémon GO nach Pokémon sucht, der muss in der Regel auch mal weitere Strecken zurücklegen und die Gegend absuchen. Der Logik zufolge müsste dies bedeuten, dass sich Spieler dann auch mehr bewegen.

Doch Wissenschaftler an der Harvard T.H. Chan School of Public Health haben eine Studie durchgeführt, die zeigt, dass eben dies nicht der Fall ist. 1.182 junge iPhone-Nutzer wurden zehn Wochen lang beobachtet. Interessant waren dabei die vier Wochen vor der Installation der App und die sechs Wochen danach. In der ersten Woche nach der Installation des Spiels konnten die Wissenschaftler verzeichnen, dass die Spieler im Schnitt 955 Schritte mehr zurücklegten.

Doch im Verlauf des Zeitraums der Studie ging diese Anzahl der Schritte immer weiter zurück, bis sie wieder den Ausgangswert erreichte. Dadurch zeigt die Studie, dass es gar keine wirkliche sportliche Mehrbetätigung durch das Mobile Game gegeben hat. Allerdings ist nicht klar, ob die Probanden auch während des gesamten Zeitraums gespielt haben.

Quelle: BMJ via Buffed