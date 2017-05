Pokémon GO: Mehr Pokéstops und Arenen in ländlichen Gebieten

Wer in einem ländlichen Gebiet das Augmented-Reality-Spiel Pokémon GO spielt, der kann jetzt aufatmen. Denn das Entwicklerstudio Niantic hat neue Pokéstops und Arenen in diesen Gebieten eingeführt.

Mit einem Update, das am gestrigen Dienstag, den 16. Mai aufgespielt wurde, sind jetzt die neuen Arenen und Pokéstops verfügbar. Diese tauchen nun vermehrt in den erwähnten ländlichen Gebieten auf. Damit dürfen sich auch alle, die in kleinen Städten leben, auf mehr dieser Inhalte freuen. Über Reddit berichten einige Spieler, dass in ihren Gegenden deutlich mehr Pokéstops und Arenen aufgetaucht sind. Diese sind vor allem an bekannteren und historischen Gebäuden zu finden.

Für Spieler, die etwas außerhalb der Ballungszentren wohnen, war es bisher schwierig an die Fang- und Pokéstop-Boni zu kommen. Dieses Problem scheint nun behoben zu sein. In Kürz beginnt übrigens die große Abenteuerwoche im Mobile Game Pokémon GO.

