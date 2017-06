Pokémon GO: So verdient ihr nach dem Arena-Update Münzen

Mit dem kommenden Arena-Update des Augmented-Reality-Mobile-Games Pokémon GO finden viele größere Änderungen ihren Weg in das Spiel. Daher stellen sich viele Fans derzeit die Frage, wie man in Zukunft Münzen verdient.

Hierzu haben sich jetzt die Entwickler geäußert. Und zwar wird es in Zukunft so ablaufen, dass eure Pokémon automatisch Münzen verdienen, solange sie sich in der Arena aufhalten. Ist die Motivationsanzeige des Pokémon leer und es wird in einem Kampf besiegt, dann kehrt es zu seinem Trainer zurück und übergibt ihm die gesammelten Münzen. Ihr erhaltet die Münzen aber nicht vorher!

Das heißt, dass ihr die Münzen also kostenlos und automatisch verdient und zwar abhängig von der Zeit, wie lange das Pokémon in der Arena ist. Je länger es sich in der Arena aufhält, desto mehr Münzen sammelt es. Das bedeutet aber auch, dass ihr mehr darauf achten müsst, dass eure in einer Arena stationierten Pokémon fit sind. Ihr müsst sie also regelmäßig füttern. Niantic gab auch bekannt, dass die maximale Anzahl an Münzen, die ihr pro Tag sammeln könnt, bei 100 liegen.

Ihr müsst also auch taktisch vorgehen, um keine Beeren und keine Zeit zu verschwenden, wenn ihr das Limit an Münzen schon erreicht habt. Es steht allerdings aktuell noch nicht fest, wie viele Münzen ein Pokémon pro Tag in einer Arena verdienen kann.

Quelle: Mein-MMO.de