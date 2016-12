Pokémon GO: ​Apple Watch jetzt als Zusatzgerät nutzbar

Seit der Erstveröffentlichung von Pokémon Go im Juni dieses Jahres feilt Entwickler Niantic Labs munter weiter an seinem Mobile-Spiel. Nachdem Peripheriegeräte wie das Armband Pokémon Go Plus in der Vergangenheit bereits für ein komfortableres Spielvergnügen sorgten, soll Besitzern der Apple Watch der digitale Traineralltag nun ebenfalls erleichtert werden. Wie Niantic auf seiner Webseite bekannt gegeben hat, ist Pokémon Go nun auch im Verbund mit Apples Armbanduhr nutzbar. So ganz auf das iPhone verzichten kann man damit nicht, die Uhr soll jedoch etwas mehr Komfort und einen verstärkten Fitness-Aspekt ins Spiel bringen.

"[...] Was für ein Glück - ihr werdet im Hinblick auf eure Fitnessvorsätze für das neue Jahr einen Vorsprung haben und noch Spaß obendrein", verspricht Niantic auf seiner Webseite. So soll sich die App jetzt auch mit euren persönlichen Aktivitätszielen synchronisieren, und damit als Workout nutzen lassen. Mit der Uhr sollen sich etwa auch Schritte beim Ausbrüten von Pokémon-Eiern zählen und dafür Bonbons für das Spazierenführen von Buddy-Pokémon sammeln lassen. Da euch das Gerät über nahe gelegene Pokémon benachrichtigt, könnt ihr euer Smartphone so lange in der Tasche lassen - auch über Pokéstops, ausgebrütete Eier und vergebene Medaillen soll euch die Apple Watch informieren. Pokémon Go für kann über den Apple Watch App Store heruntergeladen werden. Für mehr rund um Pokémon Go haltet ihr auch weiterhin unsere umfangreiche Themenseite im Auge.

Quelle: Niantic