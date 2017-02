Pokémon GO: ​Die 2. Generation und weitere Änderungen im Update-Video

Mit dem kürzlich veröffentlichten Update für Pokémon GO lässt sich ab sofort auch die zweite Generation der Pokémon im Mobile-Spiel von Entwickler Niantic fangen. Passend zur Veröffentlichung haben wir für Euch ein Video erstellt, das die wichtigsten Veränderungen zusammenfasst. Unsere Redakteurin Susanne Braun spricht dabei unter anderem über neue Beeren, die zum Beispiel die Fang-Chance der gefundenen Pokémon deutlich erhöhen sollen. Das entsprechende Video könnt Ihr euch hier ansehen.



Das Entwicklerteam von Niantic hat bereits Anfang dieser Woche das neue Update für Pokémon GO angekündigt. Der Patch mit den Versionsnummern 0.57.2 (Android) und 1.27.2 (iOS) steht ab sofort in den jeweiligen Stores bereit. Zu den neuen Inhalten gehören außerdem neue Anpassungsmöglichkeiten - darunter Shirts, Hosen, Hüte und weitere Items - für euren Charakter. Einen ausführlichen Überblick über die Veränderungen des neuen Updates findet Ihr in unserer veröffentlichten Meldung. Weitere News und Videos zu Pokémon GO gibt es auf unserer Themenseite.