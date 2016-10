Der große Hype um Pokémon GO ist in den vergangenen Wochen stark zurückgegangen, doch trotz sinkender Spielerzahlen scheint das Mobile-Spiel von Entwickler Niantic weiterhin ein finanzieller Erfolg zu sein. Laut einem Bericht von Newzoo bringt Pokémon GO dem Entwicklerteam weiterhin rund zwei Millionen US-Dollar (30 Prozent Abzug durch Apple und Google bereits abgezogen) pro Tag ein. Während der Veröffentlichung im Juli 2016 soll das Spiel sogar bis zu 16 Millionen US-Dollar Umsatz täglich generiert haben.

Im September gab Niantic bekannt, dass Pokémon GO bereits über 500 Millionen mal heruntergeladen wurde. Derzeit soll es rund 700.000 tägliche Downloads für das Mobile-Spiel geben. Laut Apple wurde bisher keine App so oft in der ersten Woche heruntergeladen wie Pokémon GO. Trotzdem befindet sich die mobile Pokémon-Jagd mittlerweile nur noch auf Platz 75 der deutschen iOS-Charts. Im Google Play Store liegt das Mobile-Spiel derzeit noch auf Platz 9. Dem Bericht von Newzoo zufolge hat Entwickler Niantic mittlerweile knapp 470 Millionen US-Dollar mit Pokémon GO verdient und das obwohl der Titel noch nicht einmal in Regionen wie Südkorea oder China zur Verfügung steht. Weitere Meldungen zu Pokémon GO findet Ihr auf unserer Themenseite.

