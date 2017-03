Pokémon GO: Wo bleibt die Tauschfunktion? Neuigkeiten von Niantic

Bevor Pokémon GO im Sommer des vergangenen Jahres für einige Monate zum weltweiten Phänomen wurde, bewarb der Entwickler Niantic sein Smartphone-Spiel unter anderem mit einer Tauschfunktion. Nun, gut neun Monate nach Erstveröffentlichung, haben Spieler aber noch immer nicht die Möglichkeit, gefangene Pokémon mit Trainer-Kollegen zu tauschen. Doch wie Niantics Senior Product Manager Tatsuo Nomura im Rahmen der diesjährigen Game Developers Conference gegenüber Polygon verraten hat, befindet sich das Feature noch immer in Arbeit. "Wir versuchen, eine passende Antwort bezüglich des Tauschsystems zu finden, sodass es nicht das Spiel kaputt macht. Wenn wir hier versagen, können wir mit Leichtigkeit das Spiel zerstören", so Nomura.

Doch selbst wenn das Feature eines Tages implementiert wird, sollten Spieler wohl nicht hoffen, über weite Entfernungen tauschen und so an Pokémon gelangen zu können, die es nur in fremden Regionen gibt: "[Das Tauschen] wird nicht über das Internet möglich sein", so Nomura weiter. "Du solltest nicht imstande sein, deine Pokémon mit jemandem auszutauschen, der 100 Meilen entfernt von dir ist. Die Person muss in der Nähe sein." Niantic möchte nämlich offenbar auch in Zukunft den sozialen Aspekt von Pokémon Go aufrecht erhalten: "Wir haben einige Pokémon, die nur in bestimmten Regionen auftauchen. Die Hoffnung ist, dass du für einige Pokémon jemanden aus diesen Regionen kennen und für einen Tausch treffen musst."

Wann Spieler von Pokémon GO in den Genuss der lange erwarteten Tauschfunktion kommen werden, ist unklar. Für kommende Neuigkeiten dahin gehend haltet ihr aber auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite zu Pokémon Go im Blick.

Quelle: Polygon via Game Informer