Pokémon GO: Wasserfestival startet heute - Findet ihr die Lapras?

In Pokémon Go steht ein neues Ingame-Event an: das Wasserfestival. Während der Aktion, die ab heute Abend, 21 Uhr, bis zum 29. März 2017 stattfindet, trefft ihr häufiger auf Wasser-Pokémon wie Karpador, Schiggy, Karnimani und ihre Entwicklungsformen. "Wenn du Bereiche erforschst, in denen Pokémon vom Typ Wasser normalerweise öfter erscheinen, hast du außerdem eine größere Chance, solchen zu begegnen, die ursprünglich in der Johto-Region entdeckt wurden", teilen die Entwickler von Niantic mit. In der Johto-Region wurden erstmals die Pokémon aus der zweiten Generation gesichtet - seit geraumer Zeit können sie in Pokémon Go gefangen werden. Niantic verheißungsvoll weiter: "Vielleicht ... stößt du ja sogar auf Lapras."

Zur Feier des Ingame-Events gibt's in Pokémon Go außerdem ein neues Kleidungsstück: den Karpador-Hut. Weitere Infos findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Pokémon Go. Dort laufen auch aktuelle Tipps zum Smartphone-Hit zusammen. Zuletzt veröffentlichten die Entwickler einen neuen Patch für Pokémon Go, der Evolutionsitems an den PokéStops garantiert. Dreht ihr an sieben Tagen in Folge an einem PokéStop, so erhaltet ihr garantiert eines der begehrten Special-Items, mit denen ihr bestimmte Pokémon entwickeln könnt. Die Liste der entwickelbaren Taschenmonster findet ihr unter diesem Link. Neben den Änderungen bei den Special-Items bringt das Update außerdem kleinere Textänderungen mit sich.

Quelle: Niantic