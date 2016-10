Pokémon GO: Update verhindert Pokémon-Jagd in Auto, Bus und Bahn

Aus den Unfällen, die beim Spielen von Pokémon Go entstanden sind, resultiert ein neues Update. Mit einem neuen Patch wollen die Entwickler von Niantic Labs verhindern, dass Pokémon während einer Autofahrt gefangen werden. Einem Bericht von Digital Trends zufolge tauchen ab einer Fahrgeschwindigkeit von 30 mph (ungefähr 48 kmh) keine Taschenmonster mehr auf. Damit reagieren die Entwickler auf Meldungen, wonach das Spielen von Pokémon Go Verkehrsunfälle zur Folge hatte. Die Fahrer eines PKW müssen nun - verständlicherweise - auf das Jagen nach neuen Taschenmonstern verzichten. Gleichzeitig betrifft das Update auch die Beifahrer, die in Bus, Bahn oder Taxi zum Smartphone greifen.

Im August kam es etwa in der japanischen Stadt Tokushima zu einem tragischen Verkehrsunfall, als zwei Frauen die Straße überqueren wollten. Der 39-jährige Fahrer eines PKW soll im Gespräch mit der Polizei zugegeben haben, dass er nicht auf die Straße achtete, weil er Pokémon GO spielte. Durch den Unfall kam eine 72-jährige Frau ums Leben, eine weitere 60-jährige Frau lag schwer verletzt im Krankenhaus. Anfang August veröffentlichte Niantic bereits ein Update, das Spieler daran erinnerte, nicht während der Autofahrt zu spielen. Später folgte ein Patch, der ab einer gewissen Bewegungsgeschwindigkeit eine Meldung anzeigte, dass man zu schnell sei. Mit einem Klick auf "Ich bin ein Beifahrer" ließ sich die Meldung jedoch umgehen.

Mit einem zuvor veröffentlichten Patch führten die Entwickler neue Funktionen für Pokémon Go ein. Seit dem Update sacken Spieler etwa einen Fang-Bonus ein. Pokémon-Trainer verdienen sich einen Bonus, wenn sie mehrere oder bestimmte Pokémon-Arten fangen. Hinzu kommt ein aktualisiertes Arena-Training. Als Spieler könnt ihr nun ein Team von sechs mitbringen, um in freundlichen Arenen zu kämpfen. Die WP des zu bekämpfenden Pokémon können während der Trainingseinheit temporär nach unten angepasst werden. Die Entwickler von Niantic beheben außerdem verschiedene Audio-Probleme und reduzieren die Evolutionsanimationszeit. Die "Behebung kleinerer Fehler" ist im Changelog ebenfalls aufgeführt.

