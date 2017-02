Pokémon Go: Großes Update zum Download - Zweite Generation ist da

Darauf haben Fans gewartet: Niantic bringt neue Inhalte für Pokémon Go. In der Nacht auf Freitag veröffentlichten die Entwickler ein großes Update, das den Smartphone-Hit um viele neue Inhalte erweitert. Im Vordergrund des Patches 0.57.2 für Android und 1.27.2 für iOS: 80 neue Pokémon. Die Taschenmonster der zweiten Generation wurden ursprünglich in der Johto-Region in den Pokémon-Gold- und Pokémon-Silber-Videospielen entdeckt. Spieler von Pokémon Go erhalten mit dem neuen Update die Möglichkeit, Taschenmonster wie Endivie, Feurigel und Karnimani zu fangen. Dabei führt das Update auch geschlechtsspezifische Variationen ausgewählter Pokémon hinzu.

Pokémon der zweiten Generation im neuen Update

Das Update spielt zudem neue Möglichkeiten zur Entwicklung der Pokémon ein. Damit sollen sich Biester aus der Kanto-Region in Monster entwickeln lassen, die die Johto-Region bevölkern. Dafür entdeckt ihr an den Pokéstops neue Entwicklungsitems. Das Fangen der Monster in Pokémon Go soll durch neu hinzugefügte Begegnungsmechanismen übrigens variantenreicher ausfallen.

Damit ihr die Pokémon einfacher fangen könnt, sammelt ihr fortan etwa Nanabbeeren ein. Gebt ihr einem Pokémon eine solche Frucht, verlangsamt es sich - und ihr könnt es leichter fangen. Die neue Sananabeere in Pokémon Go verdoppelt hingegen die Menge an Bonbons, die ihr beim nächsten erfolgreichen Fangversuch erhaltet.

Neue Itemkarusselle im Begegnungsbildschirm

"Ihr werdet auch die Hinzufügung von neuen Itemkarussellen feststellen, die euch ermöglichen, Beeren und Pokébälle direkt von eurem Begegnungsbildschirm zu wählen. Verbessert eure Fähigkeiten und fangt diese unglaublichen Pokémon", schreibt Niantic. Spieler freuen sich im Update 0.57.2 für Android beziehungsweise 1.27.2 für iOS in Pokémon Go außerdem auf neue Avatare und eine erweiterte Garderobe, darunter neue Hüte, Shirts, Hosen und andere Items.

Im Changeog zum neuen Pokémon Go-Patch kündigt Niantic zudem eine neue Nachtmodus-Karte und Begegnungsmusik an. Abgerundet wird das Update mit Verbindungsstabilitätsverbesserungen für die Apple Watch, mehreren Fehlerbehebungen und kleineren Textkorrekturen. Das vollständige Changelog zum neuen Update halten wir nachfolgend bereit. Viele weitere News, Videos und Screenshots findet ihr auf unserer Themenseite zu Pokémon Go. Das Smartphone-Abenteuer lässt sich kostenlos aus dem App Store für iOS und Google Play Store für Android herunterladen. Selbiges gilt auch für den jüngst veröffentlichten Patch.

Pokémon Go: Update auf Version 0.57.2 für Android und 1.27.2 für iOS - Changelog

Über 80 weitere Pokémon, die ursprünglich in der Johto-Region entdeckt wurden, können gefangen werden.

Geschlechtsspezifische Variationen von ausgewählten Pokémon können gefangen werden.

Neue Begegnungsmechanismen wurden hinzugefügt.

Pokébälle und Beeren-Auswahlkarusselle wurden dem Begegnungsbildschirm hinzugefügt.

Zwei neue Beeren wurden hinzugefügt.

Neues Avatar-Outfit und Accessoireoptionen wurden hinzugefügt.

Neue Nachtmodus-Karte und Begegnungsmusik wurden hinzugefügt.

Zusätzliche Bonbons für das Fangen von entwickelten Pokémon.

Apple-Watch-Verbindungsstabilitätsverbesserungen wurden implementiert.

Mehrere Fehlerbehebungen.

Kleinere Textkorrekturen

Quelle: Niantic