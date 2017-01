Pokémon GO: Update analysiert - Dataminer entdecken geheime Inhalte

Besonders umfangreich fielen die Patchnotes zum neuen Update für Pokémon Go nicht aus. Allerdings scheint die jüngst für Android und iOS veröffentlichte Aktualisierung weitaus mehr Inhalte mitzubringen als von Entwickler Niantic kommuniziert. Die Dataminer von The Silph Road haben die aktuelle APK der Android-Version von Pokémon Go analysiert - und jede Menge Neuigkeiten entdeckt. Die Experten haben demnach herausgefunden, dass Niantic 38 neue Attacken integriert hat.

Mit dabei sind beispielsweise Angriffe wie Drachenrute, Eisenschweif und Hitzekoller. Noch bleibt allerdings unklar, zu welchem Zeitpunkt sich Pokémon mit den Attacken fangen lassen. Die Experten von The Silph Road vermuten, dass "zumindest einige davon" in Kürze freigeschaltet werden könnten. Ferner scheinen sich im Quellcode von Pokémon Go Hinweise auf diverse Entwicklung-Items zu befinden, mit denen sich die Taschenmonster weiterentwickeln lassen. Mit dabei sind beispielsweise Sonnenstein (Duflor zu Blubella) und Metallmantel (Sichlor zu Scherox).

Zahlreiche neue Pokémon-Formen haben die Dataminer ebenfalls gefunden. Per Server-Update könnten diese jederzeit freigeschaltet werden. Zudem liefert der Quellcode zum Smartphone-Hit offenbar Hinweise auf neue Geschlechter. "Der Code von Update 0.53.1 enthält viele neue Zeilen für Shiny-Pokémon und Geschlechter", schreibt The Silph Road. Die Experten rechnen damit, dass es nicht mehr lange dauern sollte, bis die Neuerungen tatsächlich im Spiel verfügbar sind. Schaut am besten regelmäßig auf unserer Themenseite zu Pokémon Go vorbei. Alle entdeckten Neuerungen im aktuellen Pokémon Go-Update findet ihr auf The Silph Road.