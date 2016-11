Pokémon GO bekommt das Update 1.15.0 / 0.45.0. Die Entwickler von Niantic Labs bestätigten auf der offiziellen Webseite, dass die Veröffentlichung des neuen Patches in den App Stores für iOS und Android gestartet ist. Das Update wird weltweit jedoch nicht zeitgleich veröffentlicht - es kann also noch etwas dauern, bis der neueste Pokémon GO-Patch auch für euch verfügbar ist. Wenn es kommt, erweitert Update 1.15.0 (iOS) / 0.45.0 (Android) Pokémon GO aber unter anderem um die kürzlich angekündigten täglichen Belohnungen, mit denen ihr euch mehr XP und Sternenstaub verdienen könnt. Alle Informationen dazu findet Ihr in der verlinkten Meldung.

Der Patch nimmt aber auch Anpassungen an den Arenen von Pokémon GO vor. So kann es euch beispielsweise nicht mehr passieren, dass ihr eine feindliche Arena frei räumt, sie euch dann aber vor der Nase weggeschnappt wird, bevor ihr eines eurer Pokémon einsetzen könnt. Nachdem ihr nämlich einen Arenaleiter besiegt, könnt für einen kurzen Zeitraum nur ihr die Nachfolge antreten.

Patch Notes für das Pokémon Update 1.15.0 / 0.45.0

Ihr verdient täglich Boni für den ersten Pokémon-Fang und PokéStop-Besuch.

Wenn ihr den Arenaleiter in einer gegnerischen Arena besiegt, wird es einen kurzen Zeitraum geben, in dem nur du in der Lage sein wirst, einen Pokémon in die Leere Arena zu platzieren.

Der Wert an Prestige, den eine gegnerische Arena verliert, wenn ihr ein normales Arena-Mitglied besiegt, wurde erhöht. Der Wert an Prestige, der durch Training gewonnen wird, wurde herabgesetzt.

Kleinere Textkorrekturen



Quelle: Niantic