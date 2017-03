Pokémon GO: Update 0.57.4 veröffentlicht

Um weiterhin Pokémon GO spielen zu können, müssen Spieler das heute veröffentlichte Update mit der Versionsnummer 0.57.4 (Android) beziehungsweise 1.27.4 (iOS) auf ihr Smartphone herunterladen. Große Veränderungen gibt es durch den Patch allerdings nicht. Das Entwicklerteam von Niantic hat lediglich einige Verbesserungen am allgemeinen Spiel vorgenommen. In den offiziellen Patch Notes heißt es, dass es "Kleinere Textkorrekturen" an Pokémon GO gab. Vor Kurzem wurde ein großes Update für die mobile Monster-Jagd veröffentlicht, das unter anderem die zweite Pokémon-Generation hinzufügte.

Die Experten von "TheSilphRoad" haben in den Spieldaten des Patches nach weiteren Veränderungen gesucht, die möglicherweise nicht vom Entwicklerteam genannt worden sind. Allerdings konnten die Dataminer keine Unterschiede feststellen, weshalb es sich tatsächlich um ein einfaches Update mit Textkorrekturen handelt. Erst kürzlich hat John Hanke (CEO von Niantic) im Rahmen der Mobile World Conference in Barcelona bekannt gegeben, dass in diesem Jahr noch drei große Inhalts-Updates für das Mobile-Spiel veröffentlicht werden. Weitere Meldungen zu Pokémon GO findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Mein MMO