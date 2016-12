Pokémon GO: Update 0.49.1 analysiert - Sounddateien für 100 neue Pokémon schon enthalten

In Pokémon Go lassen sich demnächst offenbar 100 weitere Taschenmonster fangen. Dass die Entwickler von Niantic die Veröffentlichung der zweiten Pokémon-Generation für den Smartphone-Hit planen, davon hatten wir in den vergangenen Tagen bereits mehrfach berichtet. Weitere Hinweise liefern nun Dataminer, die den Programmcode des aktuellen Updates auf Android (0.49.1) und iOS (1.19.1) analysiert haben. Demnach befinden sich die Sounddateien für die 100 neuen Pokémon bereits im Programm - ein Hinweis darauf, dass die neuen Biester bald gefangen werden dürfen. Niantic scheint Pokémon Go mit dem aktuellen Update auf eine größere Aktualisierung vorzubereiten. Denn: Am 12. Dezember wollen die Entwickler Infos zu den neuen Pokémon verraten.

Darüber hinaus haben die Dataminer im aktuellen Update Hinweise entdeckt, die darauf hindeuten, dass Niantic mit einem künftigen Patch eine mögliche Geschlechtertrennung der Pokémon einführt - die Taschenmonster sind dann männlich oder weiblich. Für die Weihnachtszeit scheinen die Entwickler ebenfalls etwas vorbereitet haben: Pokémon-Kostüme. Spieler erhalten damit mutmaßlich die Möglichkeit, ihre gefangenen Biester einzukleiden. Für den Avatar stehen künftig womöglich weitere Anpassungsmöglichkeiten zur Auswahl. Die Dataminer haben im Code entsprechende Hinweise für die Schuhe, Augen, Hosen und Shirts gefunden.

Ferner liefert das aktuelle Update weitere Hinweise auf die Schillernden Pokémon. Die "Shiny Pokémon" unterscheiden sich lediglich von der Farbe des jeweiligen Pokémon, sind aber extrem selten. Noch ist allerdings unklar, wann die Jagd auf die Schillernden Pokémon beginnt.

In den Spieldateien haben die Dataminer außerdem Baby-Pokémon entdeckt, die mit dem Buddy-System verbunden sind. Durch das Auswählen eines Buddys lassen sich zu Fuß Bonbons für dieses Monster sammeln, um es weiterentwickeln zu können. Die einzelnen Funktionen könnte Niantic nach und nach aufspielen. Zunächst bleibt abzuwarten, welche Neuigkeiten am 12. Dezember geplant sind. Behaltet dafür am besten unsere Themenseite zu Pokémon Go im Auge.

Quelle: TheSilphRoad