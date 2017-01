Pokémon GO: ​Smartphone-Hit mit Umsatz von 2.426 US-Dollar pro Minute

Mit Pokémon Go landeten die Entwickler von Niantic einen wahren Hit: Knapp eine Milliarde US-Dollar setzte der Smartphone-Hit mit In-App-Käufen im vergangenen Jahr um, wie sich einer jüngst veröffentlichte Analyse von Marktforschern entnehmen lässt. Die Webseite Decluttr.com liefert weitere Zahlen. Der Echtzeit-Kalkulator zeigt an, wie viel Umsatz Pokémon Go pro Sekunde generiert. Den erhobenen Daten zufolge liegt der Umsatz bei 40,44 US-Dollar pro Sekunde. Auf die Minute hochgerechnet bedeutet das einen Umsatz von 2.426,93 US-Dollar. Pro Stunde erwirtschaftet Pokémon Go rund 145.000 US-Dollar.

Damit führt Pokémon Go das Feld der Smartphone-Spiele an. Dahinter reihen sich Game of War (2.181 US-Dollar pro Minute) und Clash of Clans (1.858 US-Dollar pro Minute) ein. Der Dauerbrenner Candy Crush Saga liegt mit einem minütlichen Umsatz von 1.092 US-Dollar auf Platz 5. Weitere Statistiken und Zahlen findet ihr auf der Webseite Decluttr.com. Für die Erhebung der Daten nutzt das Tool die Angaben von ThinkGaming.com. Viele weitere Infos zum Smartphone-Hit Pokémon Go findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite.

Vor kurzem veröffentlichten die Entwickler ein neues Update für iOS und Android. In den Patchnotes schreibt Niantic, dass das Update die Apple-Watch-Unterstützung aktualisiert. Über Apples Smart Watch lassen sich fortan die Eier anzeigen, die ihr an einem PokéStop erhalten habt. Zudem änderten die Entwickler die Streckenortung von Pokémon GO ab. Das Ergebnis: eine bessere Kompensation des GPS-Driftfehlers. Abgerundet wird der aktuelle Patch mit "kleineren Textkorrekturen". Dataminer haben unterdessen geheime Inhalte im Quellcode des Pokémon Go-Updates entdeckt.

Pokémon Go erwirtschaftet einen Umsatz von mehr als 2.400 US-Dollar pro Minute. Quelle: decluttr.com