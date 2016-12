Pokémon GO: Tracking-System angepasst - Niantic erhöht Reichweite

In der vergangenen Woche schaltete Niantic die neue "In der Nähe"-Funktion auch für deutsche Spieler von Pokémon Go frei. Allerdings hatten Spieler in ländlichen Regionen das Nachsehen: Die Reichweite der Funktion war auf lediglich 50 Meter beschränkt. Der Grund: Das Tracking der Taschenmonster hängt von der Nähe des Pokéstops innerhalb dieser Reichweite ab. Inzwischen scheinen die Entwickler die Reichweitenbegrenzung angepasst zu haben. Denn wie unter anderem der Dataminer The Silph Road über den Kurznachrichtendienst Twitter schreibt, beträgt die Reichweite nun angeblich 200 Meter.

In einem weiteren Tweet berichtet er, dass die Entwickler auch Änderungen an den Prestige-Belohnungen in den Arena-Kämpfen vorgenommen haben. Wer also in befreundeten Arenen trainiert, erhält genauso viel Prestige wie beim Angriff auf eine feindliche Arena. Auch diese Änderung dürften Spieler in ländlichen Gegenden willkommen heißen, denn viele Arenen stehen auf dem Land oftmals nicht zur Auswahl. Die beiden Tweets mit den Infos haben wir nachfolgend eingebunden. Viele weitere News und Videos findet ihr auf unserer Themenseite zu Pokémon Go.

Bereits in den vergangenen Wochen wurde der Pokémon-Radar in ausgewählten Regionen nach und nach wieder freigeschaltet. Der Download eines Updates für Pokémon Go ist übrigens nicht notwendig, um Zugriff auf die "In der Nähe"-Funktion zu erhalten. Der dafür notwendige Programm-Code war bereits im Smartphone-Hit implementiert, von den Entwicklern zunächst allerdings deaktiviert worden.

Breaking: The 'Sightings' radius has now been EXPANDED back to a 200m range (from 50m)! Great news for those far from PokeStops! — The Silph Road (@TheSilphRoad) December 2, 2016

Gym shakeup! PRESTIGE awards have been rebalanced! Training at friendly gyms now awards prestige at the same rate as attacking enemy gyms. — The Silph Road (@TheSilphRoad) December 3, 2016