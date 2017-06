Pokémon GO: ​Termine für Events in Deutschland - wann finden sie statt?

Für den Sommer planen die Entwickler von Niantic jede Menge Events in Pokémon Go. Über den Facebook-Auftritt zur populären Smartphone-App wurden jetzt die Termine für die anstehenden Real-Life-Events in Deutschland genannt. Deutsche Spieler dürfen sich etwa auf einen Event in den Pasing Arcaden in München freuen - die Veranstaltung findet am 30. Juni statt, also in bereits zwei Wochen. Einen Tag später, am 1. Juli 2017, startet der Event im CentrO Oberhausen.

Im Rahmen der "Meet and Greet"-Events erhaltet ihr etwa die Möglichkeit, Fotos mit Pikachu zu knipsen und andere Pokémon-Trainer zu treffen. Besonders reizvoll sind die dauerhaft aktiven Lockmodule an den zahlreichen PokéStops in den Einkaufszentren. Damit besteht an den Event-Tagen die Möglichkeit, mehr Pokémon zu fangen als sonst. Ein Besuch in den Einkaufszentren dürfte sich also lohnen. Die Events finden außerdem an ausgewählten Orten in Frankreich und Spanien statt. Die Übersicht mit den Terminen findet ihr auf der Facebook-Webseite zu Pokémon Go.

Derzeit läuft in Pokémon Go ein Feuer- und Eis-Event. Dabei räumt ihr hohe EXP-Boni ab und holt euch besondere Pokémon der Typen Eis und Feuer. Das Festival läuft seit dem 13. Juni, 22 Uhr, und endet nach Angaben der Entwickler am 20. Juni, ebenfalls um 22 Uhr. In unseren verlinkten Tipps erfahrt ihr, welche Vorteile ihr während des Events außerdem erhaltet. Viele weitere Infos findet ihr auf unserer Themenseite zu Pokémon Go.