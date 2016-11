Mehr XP und Sternenstaub in Pokémon GO gefällig? Dann haben die Entwickler von Niantic etwas für euch. Die Entwickler des Mobile-Spiels stellten nun nämlich die bereits vor einiger Zeit entdeckten täglichen Quests für Pokémon GO offiziell vor: die täglichen Boni. Hobby-Trainer sollen sich demnach "bald" zusätzliche Erfahrungspunkte und mehr Sternenstaub erspielen können, indem sie täglich mit Pokémon GO unterwegs sind.

Konkret gibt's zusätzliche Belohnungen für das erste täglich gefangene Pokémon und für den ersten täglich besuchten PokéStop. Wer eine der beiden Aktivitäten an sieben aufeinanderfolgenden Tagen ausführt, bekommt nochmal XP und Staub obendrauf. Zum Zeitfenster zur Qualifikation für die Belohnungen schreibt Niantic in der Ankündigung zu den täglichen Belohnungen in Pokémon GO: "Wenn ihr einen Pokémon am Dienstag zu einer beliebigen Ortszeit fangt, habt ihr euch für den nächsten täglichen Bonus am Mittwoch um 12:00 Uhr Ortszeit qualifiziert". Ab wann die Boni im Spiel verfügbar werden, ist noch unklar.

Pokémon GO: Die täglichen Belohnungen

Durch das tägliche Fangen eines Pokémon erhält man den folgenden Bonus: 500 EP 600 Sternenstaub

Durch das tägliche Fangen eines Pokémon, an sieben aufeinanderfolgenden Tagen, erhält man folgenden Super-Bonus: 2.000 EP 2.400 Sternenstaub

Durch den täglichen Besuch eines PokéStop oder das tägliche Drehen der Fotoscheibe erhält man folgenden Bonus: 500 EP Eine Anzahl zusätzlicher Items

Durch den täglichen Besuch eines PokéStop, an sieben aufeinanderfolgenden Tagen, erhält man folgenden Bonus: 2.000 EP Eine höhere Anzahl zusätzlicher Items