Pokémon Go: Starke Hinweise auf Legendäre Pokémon in Raid-Kämpfen​

Die Entwickler von Niantic haben das bislang größte Update für Pokémon Go veröffentlicht. Mit dem Patch 0.67.1 für Android beziehungsweise 1.37.1 für iOS bringen sie unter anderem vollständig überarbeitete Arenen in den Smartphone-Hit. Zudem baut Niantic Arena-Orden ins Spiel ein. Die zeigen an, wie viel ihr zum Erfolg eures Teams in der Arena beigetragen habt.

Das Level der Arena-Orden kann durch kämpfen, das Verfüttern von Beeren und drehen der Foto-Discs von Arenen erhöht werden. Zu den weiteren Highlights zählen die Raid-Kämpfe. Wie sich den Quelltext-Analysen bekannter Dataminer entnehmen lässt, tretet ihr bei den Gruppenkämpfen demnächst wohl auch gegen Legendäre Pokémon an - entsprechende Assets sind im Programm offenbar schon hinterlegt.

Hinweise auf Legendäre Pokémon in der aktuellen Version

Die Dataminer wollen im Quellcode der aktuellen Version von Pokémon Go verschiedene Platzhalter entdeckt haben, die eindeutig den Legendären Pokémon zuzuordnen sind. Um an einem Kampf gegen eines der mächtigen Taschenmonster teilnehmen zu dürfen, benötigt ihr demnach einen Legendären-Raid-Pass - nähere Hinweise und ein entsprechendes Bild sind im Quellcode der aktuellen Version nicht hinterlegt.

Lesetipp: Anleitung für Arena-Kämpfe in Pokémon Go

Dass euch beim bevorstehenden Kampf ein Legendäres Pokémon erwartet, darauf soll ein spezielles Ei hinweisen, das farblich gesondert gekennzeichnet ist. Das Ei weist demnach eine Mischung aus den Farben Grün und Blau auf - weiße Linienverläufe sind ebenfalls angebracht. Wie auch bei den Standard-Raid-Pokémon sollen sich die Legendären Taschenmonster nach dem Besiegen fangen lassen.

Legendäre Pokémon nicht als Arena-Verteidiger?

Allerdings, so vermuten die Dataminer, können die mächtigen Biester nicht als Verteidiger einer Arena platziert werden - eine im Quellcode hinterlegte Fehlermeldung soll den entsprechenden Hinweis liefern. Niantic könnte damit versuchen, Bots und Cheatern ein Bein zu stellen, die über unerlaubte Wege an die Legendären Pokémon gelangt sind. Arenen-Angriffe sollen sich mit den starken Pokémon allerdings durchführen lassen.

Zu welchem Zeitpunkt Niantic die von Dataminern entdeckten Funktionen für Pokémon Go freischaltet, ist bislang unbekannt. Bereits zum aktuellen Update teilten die Entwickler mit, die Raid-Kämpfe erst nach und nach für Spieler freizuschalten. In der aktuellen Raid-Beta erhalten zunächst nur Spieler mit einem hohen Level Zugriff auf die Gruppenkämpfe - an gesponserten Arena-Orten und gegen Standard-Pokémon.

Niantic: "Legendäre Pokémon im Sommer 2017"

In einem Interview mit dem brasilianischen Nachrichten-Netzwerk "Globo" hatte Mathieu de Fayet, Vice President Strategic Partnerships bei Niantic, Ende Mai 2017 detaillierte Informationen über kommende Pläne für Pokémon Go bekannt gegeben. Er bestätigte, dass die Legendären Pokémon im Sommer den Weg in den Smartphone-Hit finden. Damit dürften die Raid-Battles gemeint sein. Um welche Taschenmonster ihr antreten dürft, verriet der Verantwortliche des Studios jedoch nicht.

Quelle: PokémonGoHub, TheSilphRoad