Pokémon GO: Mehr Spieler zum Halloween-Event - und noch mehr Nebulaks

Halloween-Events gibt's in vielen Spielen - auch in Pokémon GO fand für die Trainer in diesem Jahr ein entsprechendes Feiertags-Event statt. Vom 26. Oktober bis zum 1. November konnten sich Spieler mehr Bonbons verdienen. Außerdem tauchten deutlich mehr Psycho- und Geist-Pokémon auf. Nebulaks, Traumatos und ihre Kumpel ersetzten die Spawns von Standard-Pokémon wie Taubsis und Rattfratze.

Für viele Spieler war das offensichtlich Grund genug, mal wieder die Trainerkappe aufzusetzen. Global Chief Marketing Officer Mike Quigley verkündete im Rahmen seiner Rede beim Web Summit in Lissabon nämlich einen ordentlichen Zuwachs an Spielern rund um Halloween im Vergleich zur Vorwoche:

Anstieg der durchschnittlichen weltweiten täglichen Nutzer um 13,2%

Anstieg der durchschnittlichen täglichen Nutzer in den USA um 19,2 % (im Vergleich zur Vorwoche)

Außerdem wissen wir jetzt auch, welche der Halloween-Pokémon den Trainern am häufigsten ins Pokénetz gingen. Auf dem Siegertreppchen der meistgefangenen Taschenmonster stehen demnach (in dieser Reihenfolge): Nebulak, Tragosso und Traumato. Weit abgeschlagen ist dagegen Golbat. Das Flattervieh machte nur 2 Prozent der Halloween-Fänge aus - insgesamt sollen die Spieler übrigens 1,3 Milliarden der Grusel-Spawns gefangen haben. Weitere Informationen zum Spiel gibt's auf unserer Themenseite zu Pokémon GO.