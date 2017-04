Der ganz große Hype um Pokémon Go ist vorbei. Inzwischen ist die Zahl täglich aktiver Spieler um mehr als 80 Prozent gesunken: von in der Spitze 28,5 Millionen (Peak am 13. Juli 2016) auf aktuell nur noch etwa 5 Millionen. Die kürzlich erfolgte Veröffentlichung des großen Updates auf Spielversion 2.0 hat allem Anschein nach nur für ein vorübergehendes, sehr geringfügiges Ansteigen der Spielerzahlen von Pokémon Go gesorgt.

In der Bedeutungslosigkeit droht Pokémon Go damit aber noch nicht zu versinken. Selbst die aktuellen 5 Millionen täglichen Spieler sind noch deutlich mehr als die meisten anderen Mobile-Games vorweisen können. Welchen Umsatz Entwickler Niantic sowie Nintendo und die anderen an der Pokémon Company beteiligten Unternehmen mit Pokémon Go allerdings generieren, ist nicht bekannt. Geld in die Kasse kommt nur mittels Mikrotransaktionen. Pokémon Go setzt auf Free2Play, im Gegensatz übrigens zu Super Mario Run. Weitere News und Infos zur Augmented-Reality-Monsterhatz findet ihr wie üblich auf der Themenseite zu Pokémon Go.