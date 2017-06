Pokémon Go: Raids für erste Spieler, Arenen offen - Neue Features sind da

Ein jüngstes Update bereitet Pokémon Go auf die neuen Raids vor. Inzwischen sind die Gruppenkämpfe verfügbar, wie die Entwickler von Niantic über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilen. Einen Haken hat das Ganze allerdings: Die Raid-Kämpfe lassen sich nur von Spielern starten, die mindestens Level 35 im Smartphone-Hit erreicht haben. Etwas überraschend kommt die Mitteilung von Niantic schon, hatten die Entwickler zur Ankündigung des Updates doch geschrieben, die Raid-Kämpfe nach und nach in den nächsten Wochen einführen zu wollen.

Dass jedoch vorerst nur Spieler mit einem hohen Level die Raids starten können, stand bereits fest. Spieler mit einem niedrigeren Trainer-Level müssen sich noch gedulden. Allerdings erhalten auch sie künftig die Möglichkeit, an den Raids teilzunehmen - ein Termin steht bisher aber noch nicht fest. Vermutlich dient die derzeit für hochstufige Spieler laufende Beta als Stresstest für die Raids. Sollten keine Probleme aufkommen, könnte Niantic die Raid-Tore für weitere Pokémon Go-Spieler öffnen. Eine Anleitung für die Raid-Kämpfe in Pokémon Go lest ihr unter diesem Link.

Im kooperativ zusammen mit Freunden zu spielenden Raid-Kampf, bei dem ihr virtuell mit maximal 20 anderen Trainern zusammenarbeitet, versucht ihr, ein extrem starkes Taschenmonster zu besiegen. Wer einen Raid-Kampf erfolgreich abschließt, darf sich auf neue Gegenstände freuen. Das Update bringt vier neue Items mit, darunter seltene Bonbons, goldene Himmibeeren und zwei Arten von Technik-Trainingsgeräten. Zudem besteht nach dem Besiegen des Raid-Pokémon die Chance, es zu fangen - das können normale, seltene oder legendäre Pokémon sein.

Arenen jetzt offen - Orden erhalten

Über Twitter teilen die Entwickler außerdem mit, dass die Arenen in Pokémon Go jetzt online sind. Die Gyms wurden für das Update mehrere Tage offline genommen, um sie auf die Änderungen vorzubereiten. Nach Angaben der Entwickler wurden die Arenen "maßgeblich überarbeitet, um das neue Motivationssystem" bei Pokémon Go einzuführen. Mit dabei sind auch die neuen Arena-Orden. Die Orden zeigen an, wie viel ihr zum Erfolg eures Teams in der Arena beigetragen habt. Das Level der Arena-Orden kann durch kämpfen, das Verfüttern von Beeren und drehen der Foto-Discs von Arenen erhöht werden. Mit einem höheren Level der Arena-Orden erhaltet ihr seltene Bonus-Gegenstände beim Drehen der Foto-Disc. Zudem spielt das aktuelle Pokémon Go-Update ein Push- und App-internes Benachrichtigungssystem für Arenen auf. Neue Maßnahmen gegen Cheats in Pokémon Go sind ebenfalls mit dabei. Es ist das größte Update, das Niantic für Pokémon Go bislang veröffentlichte.

