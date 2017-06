Pokémon Go: ​Raids, Orden, neue Arenen - größtes Update kommt

In Kürze geht das bislang größte Update für Pokémon Go online. In einem aktuellen Blog-Eintrag gewähren die Entwickler erste Einblicke in den kommenden Patch, der zahlreiche neue Funktionen für den Smartphone-Hit aufspielen soll. Zu den Neuerungen zählen vollständig überarbeitete Arena-Kämpfe. Um die Arenen auf das Update vorzubereiten, gehen sie heute für eine kurze Zeit offline. Nach dem Update "werden Trainer die Foto-Disc von Arenen drehen können, um genau wie an PokéStops Gegenstände zu finden - das ist jedoch nur der Anfang, denn Neuerungen an den Arenakämpfen folgen kurze Zeit später", schreibt Niantic.

Die neuen Arenen bei Pokémon Go

Anstatt durch Training das Prestige einer Arena zu erhöhen, gibt es dort fortan sechs permanente Plätze, die vom kontrollierenden Team besetzt werden können. Jedes eingesetzte Pokémon muss einzigartig sein - so kann zum Beispiel nur ein Heiteira eine Arena verteidigen. Außerdem werden gegnerische Teams gegen die Pokémon in der Reihenfolge kämpfen, in der sie in die Arena gesetzt wurden."Das Herzstück des Updates stellt das neue Motivationssystem dar, das eure Interaktion mit Arenen maßgeblich verändert. Wird ein Pokémon in eine Arena gesetzt, ist eine Motivationsanzeige zu sehen. Pokémon, die eine Arena verteidigen, verlieren mit der Zeit - und wenn sie besiegt werden - ihre Motivation", teilt Niantic in einem Blog-Post zu Pokémon Go mit. Sinkt die Motivation eines Pokémon, soll sich fortan zeitweise dessen WP verringern. Um Pokémon zu motivieren, können sie mit Beeren gefüttert werden. Verliert ein Pokémon seine Motivation komplett, kehrt es nach dem nächsten verlorenen Kampf zu seinem Trainer zurück.

Arena-Orden in Pokémon Go erhalten

Mit dem neuen Update führt Niantic auch Arena-Orden in Pokémon Go ein. Die Orden zeigen an, wie viel ihr zum Erfolg eures Teams in der Arena beigetragen habt. Das Level der Arena-Orden kann durch kämpfen, das Verfüttern von Beeren und drehen der Foto-Discs von Arenen erhöht werden. Mit einem höheren Level der Arena-Orden erhaltet ihr seltene Bonus-Gegenstände beim Drehen der Foto-Disc. Höhere Belohnungen für die Interaktion mit Arenen erhaltet ihr ebenfalls.

Endlich Raid-Kämpfe

Demnächst nehmt ihr an Raid-Kämpfen in Pokémon Go teil. Im kooperativ zusammen mit Freunden zu spielenden Raid-Kampf, bei dem ihr virtuell mit anderen Trainern zusammenarbeitet, versucht ihr, ein extrem starkes Taschenmonster zu besiegen. "Bevor ein Raid-Kampf beginnt, werden alle in der Arena eingesetzten Pokémon zu ihren Trainern zurückgeschickt und ein großes Ei taucht über der Arena auf. Läuft der Countdown über dem Ei ab, taucht der Raid-Boss auf", kommentieren die Entwickler. Bevor ihr mit einem Raid-Boss kämpfen könnt, benötigt ihr einen Raid-Pass. Einen kostenlosen Pass könnt ihr euch in einer Arena abholen. Dabei wird einer pro Tag ausgegeben. Zudem sollen Premium-Raid-Pässe im In-Game-Shop erhältlich sein. "Sobald du deinen Raid-Pass benutzt, um dem Kampf beizutreten, arbeitest du mit bis zu 20 anderen Trainern zusammen, um den Raid-Boss zu besiegen. Schafft ihr das innerhalb des fünfminütigen Zeitlimits, könnt ihr das besonders starke Pokémon fangen", ergänzen die Entwickler.

Belohnungen für das Besiegen eines Raid-Bosses

Habt ihr einen Raid-Boss in Pokémon Go besiegt, winken "fantastische Belohnungen", darunter seltene Bonbons, goldene Himmibeeren und zwei Arten von Technik-Trainingsgeräten - schnelle und aufgeladene. Ein seltenes Bonbon ist dabei ein mysteriöses Bonbon, das zu dem Bonbon des Pokémon wird, dem man es gibt. Goldene Himmibeeren erhöhen hingegen eure Fangchance bei einem wilden Pokémon stark oder stellen das gesamte Motivationsmeter eines Pokémon in der Arena wieder her. Mit Technik-Trainingsgeräten könnt ihr einem Pokémon permanent eine zufällige neue "Schnelle Attacke" oder "Aufgeladene Attacke" beibringen.

Wann kommen die neuen Inhalte?

Die Arenen gehen heute für eine kurze Zeit offline. Sobald das Update weltweit live ist, sind sie wieder verfügbar. Die Raid-Kämpfe werden jedoch nach und nach in den nächsten Wochen eingeführt - zunächst nur für Spieler mit einem hohen Level und an gesponsorten Arena-Orten. "Über mehrere Tage werden weitere Spieler eingeladen und können an weiteren Arenen weltweit an Raid-Kämpfen teilnehmen", ergänzen die Entwickler. Weitere Infos sollen demnächst bekannt gegeben werden. Unsere Themenseite zu Pokémon Go hält euch mit aktuellen Meldungen auf dem Laufenden.

Quelle: Niantic