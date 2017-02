Pokémon GO: Endlich neue Inhalte - PvP-Duelle und Tauschfunktion kommen

Die Entwickler von Niantic arbeiten an neuen Funktionen für Pokémon Go. Wie Firmenchef John Hanke im Gespräch mit der englischsprachigen Webseite Vice mitteilt, werkeln die Programmierer derzeit an einer Tausch-Funktion und an PvP-Duellen. Während ihr mit der Tausch-Funktion überflüssige Taschenmonster fortan euren Freunden schenken könnt, tretet ihr bei den PvP-Partien künftig gegen andere Trainer in Pokémon Go an. Konkrete Details zu den neuen Funktionen ließ Hanke allerdings noch offen.

Daher bleibt abzuwarten, wie Niantic die beiden Funktionen für Pokémon Go umsetzt. Die beiden Features stehen auf den Wunschzetteln der Fans ganz oben: Seit Monaten warten sie auf neue Funktionen. Gegenüber Vice erklärt Hanke, warum sich Spieler so lange gedulden mussten. Demnach war das Team zunächst mit der Fehlerbehebung der Smartphone-App beschäftigt. Inzwischen seien jedoch die gröbsten Bugs entfernt worden. Dementsprechend könnte sich das Team fortan um neue Inhalte kümmern.

Noch ist unklar, zu welchem Zeitpunkt die neuen Funktionen aufgespielt werden. Hätte man zum Launch des Spiels keine Schwierigkeiten mit den Servern gehabt, wäre "eines der beiden Features schon erhältlich", ergänzt Hanke. Sobald uns weitere Informationen erreichen, erfahrt ihr das wie gewohnt auf unserer Webseite. Schaut am besten regelmäßig auf unserer Themenseite zu Pokémon Go.

Quelle: Vice