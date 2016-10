Pokémon GO: Entwickler Niantic lenkt gegenüber Verbraucherschützern ein

Pokémon GO: Entwickler Niantic hat eine verbindliche Unterlassungserklärung zu allen vom Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) geforderten Punkten abgegeben. Verbrauchen können damit ab 2017 auf rechtskonforme Nutzungs- und Datenschutzbedingungen hoffen. "Bereits in der Umstellungsphase darf sich das Unternehmen gegenüber Kunden nicht mehr auf die beanstandeten Klauseln berufen. Der vzbv hatte das kalifornische Unternehmen im Juli wegen insgesamt 15 Klauseln abgemahnt.", heißt es. "Wir freuen uns, dass sich Niantic einsichtig gezeigt hat. Nutzerinnen und Nutzer von Pokémon Go in Deutschland können nun erwarten, dass sich das Unternehmen künftig an hier geltenden Verbraucherschutzstandards orientiert.", so Heiko Dünkel, Rechtsreferent beim Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv).

Hintergrund: Der Entwickler hatte sich in den Nutzungs- und Datenschutzbestimmungen weitgehende Rechte herausgenommen, die laut vzbv die Nutzer der Applikation unangemessen benachteiligen. Der Vertrag könne demnach jederzeit einseitig gekündigt oder verändert werden. Auch eine Sperrung sei nach alleinigem Ermessen des Unternehmens möglich. Eine Rückerstattung der Echtgeld-Investitionen schlossen die Betreiber zudem aus. Auch eine Weitergabe aller personenbezogenen Daten war inbegriffen. Jetzt erfolgte eine verbindliche Unterlassungserklärung zu allen vom Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) geforderten Punkten. Es sind also Änderungen für 2017 zu erwarten.