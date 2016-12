In Pokémon GO gibt's seit dem 12. Dezember auch Baby-Pokémon. Die Entwickler von Niantic nehmen damit die erste Taschenmonster-Erweiterung seit dem Start des Mobile-Spiels vor. Typisch für Niantic gibt's allerdings nur vergleichsweise wenige Informationen - die Spieler von Pokémon GO tragen die Informationen deshalb derzeit auf Plattformen wie Reddit zusammen. Hier die wichtigsten bisher bekannten Informationen zu den Baby-Pokémon.

Wie fängt man die neuen Baby-Pokémon?

Gar nicht. Die neu eingeführten Pokémon der 2. Generation trefft ihr nicht in freier Wildbahn. Stattdessen können sie aus Eiern schlüpfen. Die findet ihr wie gehabt beim Besuch von PokéStops und müsst sie mit Hilfe von Brutmaschinen ausbrüten - und dafür natürlich die geforderte Kilometer-Distanz zurücklegen. Zusätzliche Maschinen gibt's allerdings weiterhin nur als Level-Belohnung bei bestimmten Stufenaufstiegen - oder gegen echtes Geld im Shop.

Außerdem gilt: Baby-Pokémon schlüpfen nur aus neuen Eiern. Wenn ihr also noch ältere Poké-Eier mit euch herumschleppt, müsst ihr erst einmal diese ausbrüten, um überhaupt Platz für neue zu schaffen. Zerstören lassen sich Eier in Pokémon GO nämlich nicht. Ein weiteres Problem: Alte und neue Eier unterscheiden sich nicht voneinander.

Welche Baby-Pokémon schlüpfen aus welchen Eiern?

Hier sind die bisher von der Community bestätigten Funde:

2-km-Eier: Fluffeluff (Entwicklung zu Pummeluff, 25 Bonbons) Pii (Entwicklung zu Piepi, 25 Bonbons)

5-km-Eier: Pichu (Entwicklung zu Pikachu, 25 Bonbons) Togepi (Entwicklung zu Togetic, 50 Bonbons)

10-km-Eier: Elekid (Entwicklung zu Elektek, 25 Bonbons) Magby (Entwicklung zu Magmar, 25 Bonbons) Kussilla (Entwicklung zu Rossana, 25 Bonbons)



Können die Weiterentwicklungen trotzdem noch schlüpfen?

Lassen sich auch Pikachu, Magmar und Co noch in Eiern finden, oder schlüpfen jetzt nur noch die Baby-Versionen, die wir erst einmal weiterentwickeln müssen? Eine offizielle Antwort auf diese Frage gibt es bisher noch nicht, auch die Community-Recherche gibt noch keine zuverlässige Antwort. Hier heißt es vorerst also: abwarten.

Was hat es mit dem Weihnachts-Pikachu auf sich?

Zu den Feiertagen gibt's in Pokémon GO ein kleines Extra. Bis zum 29. Dezember kann man das Promi-Pokémon in einer Spezialversion mit Weihnachtsmütze finden - die auch häufiger in der Welt auftauchen soll. Spieler können übrigens bereits bestätigen: Bei der Entwicklung zu einem Raichu bleibt die Mütze erhalten.

Gute Informations-Quellen zu den neuen Pokémon, die auch ständig mit Community-Erfahrungen aktualisiert werden, findet ihr unter anderem in den Reddit-Subforen Pokémon GO und TheSilphRoad.