Pokémon Go Ostern: Event mit doppelten XP und seltenen Monstern?

Ostern steht vor der Tür - und offenbar auch in Pokémon Go. Ein groß angelegtes Event soll schon heute starten, wie die Webseite PokémonGoHub aus angeblich verlässlichen Quellen erfahren haben will. Stimmen die Angaben der Fanseite, dann dürfen sich Trainer in Pokémon Go auf die doppelte Menge an Erfahrungspunkten freuen - der Bonus läuft angeblich ab heute (wohl ab 21 Uhr) für insgesamt sieben Tage. Darüber hinaus soll es während des Oster-Events in Pokémon Go eine erhöhte Chance geben, seltene Pokémon aus den Eiern zu erhalten. Spieler dürfen sich demnach auf Biester wie Lapras, Relaxo und Miltank freuen. Noch bleibt jedoch abzuwarten, wie hoch die Drop-Raten für die seltenen Taschenmonster ausfallen.

Die Angaben sollten vorerst mit Vorsicht genossen werden. Die Entwickler von Niantic haben bislang kein Oster-Event für Pokémon Go angekündigt. Dass sich die Macher hinter dem Smartphone-Hit aber ein spezielles Event für die bevorstehenden Feiertage haben einfallen lassen, dürfte wahrscheinlich sein. Bereits vergangene Feiertage hatten sie mit Ingame-Events in Pokémon Go begleitet.

Sobald uns weitere Informationen erreichen, erfahrt ihr das wie gewohnt an dieser Stelle. Schaut am besten regelmäßig auf unserer Themenseite zu Pokémon Go vorbei. Denn dort laufen aktuelle News, Tipps und Videos zum Smartphone-Hit zusammen. Vor wenigen Tagen hatten die Entwickler einen neuen Patch veröffentlicht, der unter anderem einen neuen Ladebildschirm in Pokémon Go einführte.

Quelle: PokemonGoHub