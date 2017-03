Pokémon GO: Neues Update garantiert Evolutionsitem an PokéStops

Die Entwickler von Niantic arbeiten weiter unermüdlich an Verbesserungen für Pokémon Go. Spieler des Smartphone-Hits erhalten ab sofort Zugriff auf ein neues Update, das vor allem Änderungen für die Evolutionssteine mit sich bringt. Mit dem Patch 0.59.1 für Android und 1.29.1 für iOS führen die Entwickler eine garantierte Belohnung bei einem Sieben-Tage-Streak am PokéStop ein. Dreht ihr an sieben Tagen in Folge an einem PokéStop, so erhaltet ihr garantiert eines der begehrten Special-Items, mit denen ihr bestimmte Pokémon entwickeln könnt.

Wie bisher erhaltet ihr die Evolutionssteine auch zufällig, wenn ihr an den Fotoscheiben der PokéStops dreht. Allerdings sei erwähnt, dass ihr hierzu Geduld mitbringen solltet, um die Items wie Metallmantel, Sonnenstein und Drachenhaut zu bekommen. Berichten von Spielern zufolge besteht nur eine geringe Chance, dass aus der Drehscheibe an den PokéStops die zur Evolution der Pokémon in Generation 2 benötigten Steine herausfallen.

Daher benötigt ihr womöglich mehrere Versuche, um die Items zu bekommen. Immerhin ist euch mit dem neuen Update von Pokémon Go ein Special-Item an jedem siebten Tag sicher. Welche Pokémon sich weiterentwickeln lassen, erfahrt ihr in einer Liste in einem separaten Tipps-Artikel. Neben den Änderungen bei den Special-Items bringt das Update außerdem kleinere Textänderungen mit sich. Nähere Details verrieten die Entwickler aber nicht. Weitere Infos findet ihr auf unserer Themenseite zu Pokémon Go.

Quelle: Niantic