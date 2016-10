Pokémon GO: Fang seltener Pokémon soll durch neues Feature erleichtert werden

Auch knapp drei Monate nach dem Release des mobilen AR-Spiels Pokémon GO und trotz des Rückgangs des anfänglichen Hypes ist das Game immer noch ein finanzieller Erfolg für seinen Entwickler und spült täglich zwei Millionen US-Dollar in die Kassen. Da ist es klar, dass Niantic weiter an dem Titel arbeitet, um diesen weiterhin für die Spielerschaft attraktiv zu halten. Wie berichtet wird, befindet sich ein neues Feature für Pokémon GO in der Mache. Dieses soll im Spiel einen zusätzlichen "Catch-Bonus" gewähren, der wiederum die Chance erhöht, seltene Taschenmonster zu fangen.

Wenn beim Fang von bestimmten Pokémon Medaillen gewonnen werden, wird der neue Bonus aktiviert. Als Beispiel nehmen wir ein Feuer-Pokémon. Wenn nun im Verlauf des Spiels ein höheres Level für die Medaille des Feuer-Pokémons erreicht wird, erhöht sich damit auch der Bonus und die Chance, ein seltenes Feuer-Pokémon zu fangen. Dieses Feature soll vor allem denen helfen, die noch auf der Suche nach den seltenen Taschenmonstern Glumanda, Ponita oder Vulpix sind. Um eine höhere Stufe der Medaillen zu erreichen und somit die Wahrscheinlichkeit auf den Fang eines seltenen Pokémon zu erhöhen, werden Poké-Trainer so viele Pokémon eines Typs fangen müssen, wie nur möglich.

Ein Datum für das neue Feature wurde nicht benannt, Niantic soll einzig bestätigt haben, dass es "bald kommt".

Quelle: vg247